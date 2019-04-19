تكريم إطارات وأعوان السجون والإصلاح في الذكرى 63 لعيد قوات الأمن الداخلي

Vendredi 19 Avril 2019



باب نات

- بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لعيد قوات الأمن الداخلي، أشرف ظهر اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي بمقر المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل على حفل تعليق شارات الرتب والأوسمة لعدد من إطارات وأعوان مؤسسة السجون والإصلاح، و تكريم عدد من المتقاعدين و ثلة من المتفوّقين في المسابقات الرياضية الوطنية و الدولية من أبناء السلك.وبعد تهنئة الأعوان بهذه المناسبة الاحتفالية السنوية والإشادة بما يبذله سلك السجون والإصلاح من مجهودات للحفاظ على أمن و سلامة الوطن والإسهام الفاعل والناجع في الوقاية من الجريمة، شدد وزير العدل على ضرورة مواصلة تكثيف برامج التأهيل والتدريب والإحاطة بالمودعين وحسن تأطيرهم لمزيد تجسيم وتحقيق البعد الإصلاحي الموكول للمؤسسة السجنية.كما أكد وزير العدل حرصه على تحسين الأوضاع داخل الوحدات السجنية والإصلاحية والارتقاء بها إلى مستوى أفضل لتتوافق مع المعايير الدولية.