تسليم 76 عقد تمليك لمجموعة من الفلاحين المستغلين لمقاسم فلاحية

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باب نات - تنقل وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني خلال زيارة العمل التي يؤديها إلى ولاية توزر اليوم الجمعة 19 أفريل 2019 إلى منطقتي حزوة و ابن شباط.
و تولّى الوزير تسليم 43 عقد تمليك بمنطقة حزوة و 33 عقد تمليك بمنطقة ابن شباط لفائدة مجموعة من المستغلين لعقارات دولية فلاحية و ذلك وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
و أشار الماكني إلى أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي تنتظر منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية والتي تبلغ مساحتها 350 ألف هكتار على كامل تراب الجمهورية. وأوضح أن المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون أن يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات. كما أكد الماكني أن الحكومة اتخذت القرار الصائب بتسوية هذه الوضعيات العقارية والانحياز للطبقات الضعيفة والمتوسطة.
و تولّى الوزير تسليم 43 عقد تمليك بمنطقة حزوة و 33 عقد تمليك بمنطقة ابن شباط لفائدة مجموعة من المستغلين لعقارات دولية فلاحية و ذلك وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
و أشار الماكني إلى أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي تنتظر منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية والتي تبلغ مساحتها 350 ألف هكتار على كامل تراب الجمهورية. وأوضح أن المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون أن يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات. كما أكد الماكني أن الحكومة اتخذت القرار الصائب بتسوية هذه الوضعيات العقارية والانحياز للطبقات الضعيفة والمتوسطة.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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