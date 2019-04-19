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ديوان الزيت يعرض زيت الزيتون البكر الممتاز للبيع ب 800ر7 د /لتر

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
وات - يواصل الديوان الوطني للزيت، استعدادا لحلول شهر رمضان، عملية بيع زيت الزيتون البكر الممتاز للعموم بسعر 800ر7 دينار للتر الواحد في المراكز الجهوية التابعة للديوان بكل من تونس وسوسة والقيروان وصفاقس وجرجيس .

وسيتم بيع هذه الكميات، في إطار التشجيع على الاستهلاك العائلي من زيت الزيتون، في العناوين التالية :
تونس: شارع 13 أوت - حي الزهور

صفاقس: شارع الجزائر
سوسة: شارع الحبيب بورقيبة - ساحة 2 مارس
القيروان: طريق الباطن
جرجيس: طريق مدنين كلم 1

وقام الديوان الوطني للزيت، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2019 الى 16 أفريل 2019، ببيع 170 ألف لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز، وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة، الجمعة.
وأكدت الوزارة انتفاع 8 آلاف شخص من هذه الحملة مبرزة تحديد الكمية الدنيا للبيع بـ5 لترات والقصوى بـ 60 لترا.

  
  
     
  
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