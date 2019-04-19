مصالح الديوانة تحجز مجدّدا سوائل للسجائر الإلكترونية بقيمة تناهز 155 ألف دينار

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - تمكّن أعوان الديوانة المكلفين بمراقبة مخازن و مساحات التسريح الديواني برادس يوم الخميس 18 أفريل 2019 و للمرة الثانية على التوالي من إحباط عملية توريد بدون إعلام لحوالي 3000 قارورة سوائل سجائر إلكترونية بقيمة ناهزت 150 ألف دينار تمّ كشفها داخل حاوية راجعة بالنظر لشركة تنشط في مجال التوريد و التصدير.
و قد كان أعوان نفس المصلحة الديوانية تمكنوا أوّل أمس الثلاثاء من حجز بضاعة مماثلة متمثلة في 12000 قارورة بقيمة ناهزت 400 ألف دينار.
و قد كان أعوان نفس المصلحة الديوانية تمكنوا أوّل أمس الثلاثاء من حجز بضاعة مماثلة متمثلة في 12000 قارورة بقيمة ناهزت 400 ألف دينار.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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