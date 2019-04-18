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تأجيل النظر في قضية شفيق الجراية المتعلقة بالتزوير إلى 16 ماي القادم

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - قررت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية شفيق الجراية المتعلقة بالتزوير إلى يوم 16 ماي القادم، وفق ما صرح به محامية فيصل الجدولاوي ل(وات).
وجاء قرار التأجيل وفق الجدولاي، بطلب من المحامين.

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وكانت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب، قررت الخميس الماضي، نقض قرار دائرة الاتهام العسكرية في قضية التآمر على أمن الدولة وإبطال بطاقات الإيداع بالسجن في حق شفيق الجراية وصابر العجيلي وعماد عاشور.
وأفاد المحامي فيصل الجدلاوي في تصريح سابق ل(وات) أنه سيتم إطلاق سراح كل من عماد عاشور وصابر العجيلي مع إبقاء شفيق الجراية رهن الإيقاف على ذمة قضية أخرى تتعلق بالتزوير لدى القطب القضائي المالي.

  
  
     
  
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