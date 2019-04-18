السفير الأمريكي بتونس : نحن على استعداد لتطوير السياحة التونسية والترويج للصناعات التقليدية ببلادنا

Jeudi 18 Avril 2019



باب نات

- بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، خلال لقاء جمعة اليوم بمقر الوزارة، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، سبل الإرتقاء بمختلف أوجه التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.وأكد روني الطرابلسي، خلال اللقاء، حرص تونس على تطوير علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتماشى وعراقة علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين ومتانتها، خاصة في ظل التحديات الإقتصادية والإجتماعية الملحة التي تمر بها تونس حاليا وحاجتها إلى دعم أصدقائها وشركائها.وأفاد الوزير بأنه التقى، خلال مشاركته في تظاهرة جائزة هوليوود للأناقة بأمريكا، رجال أعمال ومستثمرين أمريكيين كانوا قد عبروا عن رغبتهم واستعدادهم للإستثمار في تونس في مجال النزل خاصة معبرا عن أمله في دعم هذا التوجه من قبل السلطات الأمريكية ومزيد تحفيز ودعوة المستثمرين للقدوم إلى تونس وبعد المشاريع في مختلف المجالات وخاصة ذات العلاقة بالسياحة والفندقة والصناعات التقليدية.من جهته، جدد السفير الأمريكي تأكيد حرص بلاده على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس لإنجاح مختلف برامجها خاصة التنموية وتحقيق الإنتعاش الإقتصادي مشيرا إلى امكانية بعث برامج مشتركة بين البلدين خاصة في ما يتعلق بالنهوض بقطاع الصناعات التقليدية في تونس والترويج في الخارج مؤكدا أن أمريكا تعد السوق الأولى عالميا في توريد هذا المنتوج التونسي علاوة على التكوين والإحاطة الفنية وتبادل الخبرات.وأضاف بلوم أن بلاده وضعت برنامجا للتشجيع على الإستثمار (Jobs) يمكن استغلاله لدعم بعض المشاريع السياحية خاصة بالجهات الداخلية وكذلك مساعدة الحرفيين في الترويج لمنتوجاتهم.وتم اقتراح عقد جلسة عمل مشتركة بإشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية وتضم مسؤولين من البلدين لتدارس سبل بعث مشاريع واستثمارات في المجالات ذات العلاقة بالسياحة والفندقة وكذلك الصناعات التقليدية بمختلف مناطق الجمهورية وخاصة الداخلية وبالصحراء التونسي