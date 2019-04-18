Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

وزير الشؤون الثقافية يعلن ولاية سليانة عاصمة للتراث لسنة 2019

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ولاية سليانة عاصمة التراث لسنة 2019 وستكون منطلقا لبداية الاحتفالات بشهر التراث (18 أفريل- 18 ماي) خاصة لما تحتويه من معالم.
جاء ذلك لدى تدشينه صباح الخميس ساحة الفنون، بمركز مدينة سليانة، التي أطلق عليها اسم المصمم العالمي والفنان ابن الجهة عز الدين علية تخليدا لذكراه.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير خلال انعقاد المجلس الجهوي بمقر الولاية ظهر الخميس إلى دعم وزارة الثقافة للجهة خاصة للمهرجانات الصيفية، مذكرا بتخصيص 100 الف دينار و 3 الاف دينار كاعتمادات لمهرجان مكثر الدولي ومهرجان سليانة الدولي في صائفة 2018.
وأكد وزير الشؤون الثقافية في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة، سعي الوزارة لبناء مسرح هواء طلق بالجهة مشيرا الى التنسيق الجاري حاليا مع مختلف الهياكل الجهوية بهذا الخصوص . وقال بالمناسبة إن مشروع متحف سليانة سيرى النور قريبا.


وفي زيارته إلى ولاية سليانة قام الوزير بزيارة الموقع الأثري بمكثر واطلع على التتحسينات التي شهدها المسلك السياحي بالموقع وواكب معرض العادات والفنون والحرف الخاص بالجهة الذي تم تنظيمه بالمناسبة.
وقد احتضن الموقع الأثري عرضا فرجويا للفنون التراثية وعرض كوريغرافي لملحمة "زاما".

  
  
     
  
cadre-a60925fabb59785210840a4b09f75d4b-2019-04-18 21:06:12






0 de 0 commentaires pour l'article 180774



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665433|180774 377|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires