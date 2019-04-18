وزير الشؤون الثقافية يعلن ولاية سليانة عاصمة للتراث لسنة 2019

Jeudi 18 Avril 2019



وات

- أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ولاية سليانة عاصمة التراث لسنة 2019 وستكون منطلقا لبداية الاحتفالات بشهر التراث (18 أفريل- 18 ماي) خاصة لما تحتويه من معالم.جاء ذلك لدى تدشينه صباح الخميس ساحة الفنون، بمركز مدينة سليانة، التي أطلق عليها اسم المصمم العالمي والفنان ابن الجهة عز الدين علية تخليدا لذكراه.وفي السياق نفسه، أشار الوزير خلال انعقاد المجلس الجهوي بمقر الولاية ظهر الخميس إلى دعم وزارة الثقافة للجهة خاصة للمهرجانات الصيفية، مذكرا بتخصيص 100 الف دينار و 3 الاف دينار كاعتمادات لمهرجان مكثر الدولي ومهرجان سليانة الدولي في صائفة 2018.وأكد وزير الشؤون الثقافية في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة، سعي الوزارة لبناء مسرح هواء طلق بالجهة مشيرا الى التنسيق الجاري حاليا مع مختلف الهياكل الجهوية بهذا الخصوص . وقال بالمناسبة إن مشروع متحف سليانة سيرى النور قريبا.وفي زيارته إلى ولاية سليانة قام الوزير بزيارة الموقع الأثري بمكثر واطلع على التتحسينات التي شهدها المسلك السياحي بالموقع وواكب معرض العادات والفنون والحرف الخاص بالجهة الذي تم تنظيمه بالمناسبة.وقد احتضن الموقع الأثري عرضا فرجويا للفنون التراثية وعرض كوريغرافي لملحمة "زاما".