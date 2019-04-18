النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية تعلن رفضها للأمر الحكومي المنظم للدراسات الطبية

Jeudi 18 Avril 2019
وات - أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، في بيان لها اليوم الخميس، رفضها للأمر الحكومي المنظم للدراسات الطبية الصادر بتاريخ 12 أفريل 2019 بالرائد الرسمي.
وقال كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية محمد الهادي السويسي في تصريح ل-(وات)، انه تم اصدار الأمر الحكومي من طرف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب وفي غياب لاستشارة النقابة رغم طلبها المتكرر بالاطلاع على الامر وابداء الرأي فيه بعد علمها منذ سنة بنية اصداره، واصفا عملية اصداره بالرائد الرسمي ب"المخاتلة".
وتولت النقابة اليوم توجيه مراسلة لوزارة الصحة طلبت فيها عقد جلسة مع الوزيرة من أجل التحاور بشأن الأمر الحكومي، وفق ما أكده السويسي معلنا عن قرار النقابة عقد اجتماع للكتاب العامين بالجهات قد يتحول الى هيئة ادراية وذلك يوم 25 أفريل المقبل من أجل اتخاذ اجراءات ضد الأمر الحكومي الجديد.
ويأتي موقف النقابة الرافض للأمر حسب النقابي، للمطالبة بتعميم اقرار تخصص طب العائلة لفائدة الأطباء العامين وعدم حصره في من سيدرسون التخصص المذكور على مدى 8 سنوات توزع بين 5 سنوات دراسة و3 سنوات للتربص، مشيرا الى أن الأطباء العامين سيتولون الاشراف على تكوين أطباء العائلة لذا فانه "يتعين ادراجهم ضمن المشمولين بقرار التخصص في طب العائلة وعدم استثنائهم منه".
ويدرس الأطباء العامون 5 سنوات في كليات الطب ثم يتمون عامين تربص ليتخرجوا لممارسة المهنة طبقا لما بينه المسؤول، في حين يشارك قسم منهم في مناظرة الاقامة لنيل التخصص في الطب ليتم الناجحون اثرها تربصا ب4 سنوات ليصبحوا مختصين في الطب.
ويقر الأمرالجديد حسب النقابة، الدراسة لطلبة اختصاص طب العائلة على مدى 5 سنوات ثم التربص لمدة 3 سنوات، لكن كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية شدد على ضرورة سحب التخصص على الأطباء العامين الممارسين للمهنة والمقدر عددهم بحوالي 4 آلاف في القطاع العمومي.
يشار الى أن الأمر الحكومي المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية ينص على ان الدراسات الطبية، تشتمل على ثلاث مراحل تدوم المرحلة الأولى منها سنتين وتمتد المرحلة الثانية على أربع سنوات، فيما تتراوح المرحلة الثالثة للدراسات الطبية بين ثلاث وخمس سنوات حسب الاختصاص الطبي المختار.
وتمنح كليات الطب شهادة الاختصاص في الطبّ للطلبة الذين أتموا بنجاح دراسات المرحلة الثالثة للدراسات الطبية وذلك في عديد الاختصاصات الطبية، ومنها طب العائلة الذي أصبح بمقتضى هذا الامر ولأول مرة اختصاصا طبيا مستقلا.
وقال كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية محمد الهادي السويسي في تصريح ل-(وات)، انه تم اصدار الأمر الحكومي من طرف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب وفي غياب لاستشارة النقابة رغم طلبها المتكرر بالاطلاع على الامر وابداء الرأي فيه بعد علمها منذ سنة بنية اصداره، واصفا عملية اصداره بالرائد الرسمي ب"المخاتلة".
وتولت النقابة اليوم توجيه مراسلة لوزارة الصحة طلبت فيها عقد جلسة مع الوزيرة من أجل التحاور بشأن الأمر الحكومي، وفق ما أكده السويسي معلنا عن قرار النقابة عقد اجتماع للكتاب العامين بالجهات قد يتحول الى هيئة ادراية وذلك يوم 25 أفريل المقبل من أجل اتخاذ اجراءات ضد الأمر الحكومي الجديد.
ويأتي موقف النقابة الرافض للأمر حسب النقابي، للمطالبة بتعميم اقرار تخصص طب العائلة لفائدة الأطباء العامين وعدم حصره في من سيدرسون التخصص المذكور على مدى 8 سنوات توزع بين 5 سنوات دراسة و3 سنوات للتربص، مشيرا الى أن الأطباء العامين سيتولون الاشراف على تكوين أطباء العائلة لذا فانه "يتعين ادراجهم ضمن المشمولين بقرار التخصص في طب العائلة وعدم استثنائهم منه".
ويدرس الأطباء العامون 5 سنوات في كليات الطب ثم يتمون عامين تربص ليتخرجوا لممارسة المهنة طبقا لما بينه المسؤول، في حين يشارك قسم منهم في مناظرة الاقامة لنيل التخصص في الطب ليتم الناجحون اثرها تربصا ب4 سنوات ليصبحوا مختصين في الطب.
ويقر الأمرالجديد حسب النقابة، الدراسة لطلبة اختصاص طب العائلة على مدى 5 سنوات ثم التربص لمدة 3 سنوات، لكن كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية شدد على ضرورة سحب التخصص على الأطباء العامين الممارسين للمهنة والمقدر عددهم بحوالي 4 آلاف في القطاع العمومي.
يشار الى أن الأمر الحكومي المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية ينص على ان الدراسات الطبية، تشتمل على ثلاث مراحل تدوم المرحلة الأولى منها سنتين وتمتد المرحلة الثانية على أربع سنوات، فيما تتراوح المرحلة الثالثة للدراسات الطبية بين ثلاث وخمس سنوات حسب الاختصاص الطبي المختار.
وتمنح كليات الطب شهادة الاختصاص في الطبّ للطلبة الذين أتموا بنجاح دراسات المرحلة الثالثة للدراسات الطبية وذلك في عديد الاختصاصات الطبية، ومنها طب العائلة الذي أصبح بمقتضى هذا الامر ولأول مرة اختصاصا طبيا مستقلا.
En continu
- 08:47 استقالة الحكومة في مالي
- 08:16 نشاز آخر... بن علي 2.0
- 07:49 اليخت.. سري للغاية !
- Hier 21:50 جوائز الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن
- Hier 20:26 بوغلاب: إلي عندو سومنا يتفضل يشرينا !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:59
|16:00
|12:25
|05:40
|04:06
|
18°
|23°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-14
|20°-15
|21°-16
|30°-15
|26°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 59 609) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 46 375) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 45 614) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 413) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 45 365) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 42 780) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 41 054) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 39 767) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 598) عبير موسى امام القضاء
( 37 445) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 248) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 798) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 095) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 806) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 32 783) مريم الدباغ : أنا نهضوية ونموت عال
( 32 494) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 974) بية الزيردي تهاجم خولة السليماني ب
( 29 705) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 651) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 253) بتحريض من رضا بالحاج: سليم الرياحي
Par:kamelnet (Tunisia )
Sur:قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير أخلاقية تجاه الجماهير التونسية