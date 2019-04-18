اريانة: محاولة الاعتداء على فريق المراقبة الاقتصادية لدى مداهمة مصنع اعلاف برواد

Jeudi 18 Avril 2019
وات - تعرض فريق المراقبة الاقتصادية باريانة اليوم الخميس الى محاولة اعتداء لدى مداهمته لمصنع اعلاف بمنطقة رواد، حيث عمد عدد من الاشخاص الى منعه من حجز كميات هامة من الاعلاف المصنوعة من المواد المدعمة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة باريانة الحبيب الجلاصي مراسلة (وات) بالجهة.
وذكر الجلاصي ان "الوحدات الامنية رافقت فريق المراقبة الاقتصادية الذي كان معززا بعناصر الشرطة البلدية، لتمكينه من حجز 8 اطنان من السداري و300 كلغ من مادة السميد و85ر2 طن من مادة الفارينة المدعمة موجودة لدى مصنع اعلاف تبين لاحقا ان صاحبه لا يمتلك اية فواتير ويعمل بدون ترخيص".
وتم تحرير محضر عدلي في الغرض، الى جانب تحرير محضر اقتصادي وحجز كميات المواد المدعمة واستصدار امر غلق فوري للمصنع.
وذكر الجلاصي ان "الوحدات الامنية رافقت فريق المراقبة الاقتصادية الذي كان معززا بعناصر الشرطة البلدية، لتمكينه من حجز 8 اطنان من السداري و300 كلغ من مادة السميد و85ر2 طن من مادة الفارينة المدعمة موجودة لدى مصنع اعلاف تبين لاحقا ان صاحبه لا يمتلك اية فواتير ويعمل بدون ترخيص".
وتم تحرير محضر عدلي في الغرض، الى جانب تحرير محضر اقتصادي وحجز كميات المواد المدعمة واستصدار امر غلق فوري للمصنع.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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