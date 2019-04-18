حجز كمّيات من مستلزمات التّحاليل المخبرية غير المطابقة للتّراتيب الجاري بها العمل بجهة بنزرت

Jeudi 18 Avril 2019
وات - تمكّنت فرق حفظ الصحة والتفقّد الطبّي الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للصحة ببنزرت من حجز كمّيات من مستلزمات التّحاليل المخبرية غير المطابقة للتّراتيب الجاري بها العمل، سيتم إتلافها بعد استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة حسب ما اكدته وزارة الصحة في بلاغ لها الخميس.
وتتمثل المستلزمات، التي تم حجزها بالتّنسيق مع مصالح الشرطة البلدية ووحدات الأمن العمومي ببنزرت، في 44200 وحدة من الأنابيب المخبرية و2500 وحدة من الأنابيب المخبرية سوداء اللون و1600 علبة مستطيلة الشّكل.
كما تم حجز 140 ألف سداد بمحلّ عشوائي لصنع مستلزمات حفظ العيّنات بالمخابر كائن بمدينة بنزرت وغير متحصّل على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تسجيل عديد الإخلالات المتعلّقة بعدم احترام شروط حفظ الصحة بالمحلّ مما استوجب طلب غلقه من طرف السلط الجهوية.
وتتمثل المستلزمات، التي تم حجزها بالتّنسيق مع مصالح الشرطة البلدية ووحدات الأمن العمومي ببنزرت، في 44200 وحدة من الأنابيب المخبرية و2500 وحدة من الأنابيب المخبرية سوداء اللون و1600 علبة مستطيلة الشّكل.
كما تم حجز 140 ألف سداد بمحلّ عشوائي لصنع مستلزمات حفظ العيّنات بالمخابر كائن بمدينة بنزرت وغير متحصّل على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تسجيل عديد الإخلالات المتعلّقة بعدم احترام شروط حفظ الصحة بالمحلّ مما استوجب طلب غلقه من طرف السلط الجهوية.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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