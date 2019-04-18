Radio Babnet Tunisie On Air:   

حجز كمّيات من مستلزمات التّحاليل المخبرية غير المطابقة للتّراتيب الجاري بها العمل بجهة بنزرت

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - تمكّنت فرق حفظ الصحة والتفقّد الطبّي الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للصحة ببنزرت من حجز كمّيات من مستلزمات التّحاليل المخبرية غير المطابقة للتّراتيب الجاري بها العمل، سيتم إتلافها بعد استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة حسب ما اكدته وزارة الصحة في بلاغ لها الخميس.

وتتمثل المستلزمات، التي تم حجزها بالتّنسيق مع مصالح الشرطة البلدية ووحدات الأمن العمومي ببنزرت، في 44200 وحدة من الأنابيب المخبرية و2500 وحدة من الأنابيب المخبرية سوداء اللون و1600 علبة مستطيلة الشّكل.


كما تم حجز 140 ألف سداد بمحلّ عشوائي لصنع مستلزمات حفظ العيّنات بالمخابر كائن بمدينة بنزرت وغير متحصّل على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تسجيل عديد الإخلالات المتعلّقة بعدم احترام شروط حفظ الصحة بالمحلّ مما استوجب طلب غلقه من طرف السلط الجهوية.

  
  
     
  
cadre-d5747424d04a6d71f0e652de55872534-2019-04-18 14:44:03






0 de 0 commentaires pour l'article 180759



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665512|180759 853|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires