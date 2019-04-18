Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

ÇáãäÓÊíÑ: Ýß ÇÚÊÕÇã ÇáØáÈÉ ÈãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
æÇÊ - Êãø ÃãÓ Ýßø ÇÚÊÕÇã ÇáØáÈÉ ÈãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ ÈÕÝÉ ÓáãíÉ ÈÚÏ ÅÞäÇÚåã ãä ØÑÝ ÇáäíÇÈÉ ÇáÚãæãíÉ æÚÇÏ ÓíÑ ÇáÚãá Çáíæã ÈÔßá ÚÇÏí æÝÞ ãÇ ÃÝÇÏ Èå ãÑÇÓáÉ (æÇÊ) Çáíæã ÝÑíÏ Èä ÌÍÇ ÇáäÇØÞ ÇáÑÓãí ÈÇÓã ãÍÇßã ÞÖÇÁ ÇáãäÓÊíÑ.

æíÐßÑ Ãä ÝÑíÏ Èä ÌÍÇ ÃßøÏ ÕÈÇÍ ÃãÓ Ýí ÊÕÑíÍ áãÑÇÓáÉ (æÇÊ) Ãäø ÇáäíÇÈÉ ÇáÚãæãíÉ ÊäÞáÊ ÇáËáÇËÇÁ Åáì ãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ æÊæÇÕáÊ ãÚ ÇáãÚÊÕãíä åäÇß áÅÞäÇÚåã ÈÖÑæÑÉ Ýß ÇáÇÚÊÕÇã ÈÇÚÊÈÇÑåã ÈÕÏÏ ÊÚØíá ÍÑíÉ ÇáÔÛá ááãæÙÝíä¡ ãÖíÝÇ Ãäøå ÓíÞÚ ÇáäÙÑ Ýí ãÏì ÇÓÊÌÇÈÉ ÇáØáÈÉ áÝßø ÇÚÊÕÇãåã æÇäÊÞÇáåã Úáì ÇáÃÞá Åáì ÇáÍÑã ÇáÌÇãÚí æÚáì ÖæÁ ÇáÇÓÊÌÇÈÉ ÃæÚÏã ÇáÇÓÊÌÇÈÉ ÓÊÞÑÑ ÇáäíÇÈÉ ÇáÚãæãíÉ ÝÊÍ ÈÍË ãä ÚÏãå Ýí ÎÕæÕ åÐå "ÇáÌÑíãÉ" ÈÇÚÊÈÇÑ ÊÕÇÏã Èíä ÇáÍÞ Ýí ÇáÊÚÈíÑ æÇáÍÞ Ýí ÇáÚãá.
æÐßÑ Ãäøå Ýí ÍÇá ÊæÇÕá æÖÚíÉ ÇáÇÚÊÕÇã ÓíÞÚ ÅÚØÇÁ ÇáÃæáæíÉ ááÍÞ Ýí ÇáÚãá æíãßä ÝÊÍ ÈÍË Ýí ÞÇÏã ÇáÓÇÚÇÊ ÖÏø ÇáãÚÊÕãíä Ýí ãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ.


ãä äÇÍíÊå ÃßøÏ ÈáÇá ÇáãÔÑí ããËá ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÚÇã áØáÈÉ ÊæäÓ Ýí ÊÕÑíÍ ÃãÓ áãÑÇÓáÉ (æÇÊ) Çáíæã Ãäø ãÓÇÚÏ æßíá ÇáÌãåæÑíÉ ÈÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÇáãäÓÊíÑ ÇÊÕá Èåã ÇáËáÇËÇÁ æÃÚáãåã ÈÃäøå ÓíÞÚ ÅÎáÇÁ ãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ ÈÇáÞæøÉ ÇáÚÇãÉ æÇÞÊÑÍ Úáíåã ÇÓÞÇØ ÇáÊÊÈÚÇÊ ÇáÚÏáíÉ ãÞÇÈá ÅÎáÇÁ ÇáãÞÑ ÇáÌÇãÚÉ æäÞá ÇáÇÚÊÕÇã Åáì ßáíÉ ÇáÚáæã¡ ãÖíÝÇ Ãäøåã ãÊãÓßæä ÈÇáÇÚÊÕÇã ÈãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ ÈÇÚÊÈÇÑåÇ ÇáããËá ÇáÃæøá áÓáØÉ ÇáÅÔÑÇÝ æáßæä ÇáæÒÇÑÉ åí ÇáãÊÓÈÈÉ Ýí ÇáÅÔßÇá¡ æÃäøåã íÍãáæä ÇáãÓÄæáíÉ ÇáßÇãáÉ áãÇ ÍÏË Åáì ÑÆíÓ ÇáÌÇãÚÉ ææÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí¡ æãÍÐøÑÇ ãä ãÍÇæáÇÊ ÞãÚ ÇáØáÈÉ æÇÓÊÚãá ÇáÞæøÉ ÖÏøåã¡ ÍÓÈ Þæáå.

  
  
     
  
cadre-2aa717de91261add4e665011fbe22aa9-2019-04-18 12:13:13






0 de 0 commentaires pour l'article 180750



En continu

ÇáÌãÚÉ 19 ÃÝÑíá 2019 | 13 ÔÚÈÇä 1440
ÇáÚÔÇÁÇáãÛÑÈÇáÚÕÑÇáÙåÑÇáÔÑæÞÇáÝÌÑ
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :ÇáÑØÜÜæÈÉ
ÊæäÜÜÓ 14°
9.3 ßã/Ó
 :ÇáÜÜÑíÇÍ
ÇáÌãÚÉÇáÓÈÊÇáÃÍÏÇáÇËäíäÇáËáÇËÇÁ
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665575|180750 968|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires