ÇáãäÓÊíÑ: Ýß ÇÚÊÕÇã ÇáØáÈÉ ÈãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ

Jeudi 18 Avril 2019
æÇÊ - Êãø ÃãÓ Ýßø ÇÚÊÕÇã ÇáØáÈÉ ÈãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ ÈÕÝÉ ÓáãíÉ ÈÚÏ ÅÞäÇÚåã ãä ØÑÝ ÇáäíÇÈÉ ÇáÚãæãíÉ æÚÇÏ ÓíÑ ÇáÚãá Çáíæã ÈÔßá ÚÇÏí æÝÞ ãÇ ÃÝÇÏ Èå ãÑÇÓáÉ (æÇÊ) Çáíæã ÝÑíÏ Èä ÌÍÇ ÇáäÇØÞ ÇáÑÓãí ÈÇÓã ãÍÇßã ÞÖÇÁ ÇáãäÓÊíÑ.
æíÐßÑ Ãä ÝÑíÏ Èä ÌÍÇ ÃßøÏ ÕÈÇÍ ÃãÓ Ýí ÊÕÑíÍ áãÑÇÓáÉ (æÇÊ) Ãäø ÇáäíÇÈÉ ÇáÚãæãíÉ ÊäÞáÊ ÇáËáÇËÇÁ Åáì ãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ æÊæÇÕáÊ ãÚ ÇáãÚÊÕãíä åäÇß áÅÞäÇÚåã ÈÖÑæÑÉ Ýß ÇáÇÚÊÕÇã ÈÇÚÊÈÇÑåã ÈÕÏÏ ÊÚØíá ÍÑíÉ ÇáÔÛá ááãæÙÝíä¡ ãÖíÝÇ Ãäøå ÓíÞÚ ÇáäÙÑ Ýí ãÏì ÇÓÊÌÇÈÉ ÇáØáÈÉ áÝßø ÇÚÊÕÇãåã æÇäÊÞÇáåã Úáì ÇáÃÞá Åáì ÇáÍÑã ÇáÌÇãÚí æÚáì ÖæÁ ÇáÇÓÊÌÇÈÉ ÃæÚÏã ÇáÇÓÊÌÇÈÉ ÓÊÞÑÑ ÇáäíÇÈÉ ÇáÚãæãíÉ ÝÊÍ ÈÍË ãä ÚÏãå Ýí ÎÕæÕ åÐå "ÇáÌÑíãÉ" ÈÇÚÊÈÇÑ ÊÕÇÏã Èíä ÇáÍÞ Ýí ÇáÊÚÈíÑ æÇáÍÞ Ýí ÇáÚãá.
æÐßÑ Ãäøå Ýí ÍÇá ÊæÇÕá æÖÚíÉ ÇáÇÚÊÕÇã ÓíÞÚ ÅÚØÇÁ ÇáÃæáæíÉ ááÍÞ Ýí ÇáÚãá æíãßä ÝÊÍ ÈÍË Ýí ÞÇÏã ÇáÓÇÚÇÊ ÖÏø ÇáãÚÊÕãíä Ýí ãÞÑ ÌÇãÚÉ ÇáãäÓÊíÑ.
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En continu
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- 08:16 äÔÇÒ ÂÎÑ... Èä Úáí 2.0
- 07:49 ÇáíÎÊ.. ÓÑí ááÛÇíÉ !
- Hier 21:50 ÌæÇÆÒ ÇáÏæÑÉ ÇáÃæáì áãåÑÌÇä ÞÇÈÓ ÓíäãÇ Ýä
- Hier 20:26 ÈæÛáÇÈ: Åáí ÚäÏæ ÓæãäÇ íÊÝÖá íÔÑíäÇ !
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Sur:ÞíÇã ÑÆíÓ ÇáåáÇá ÇáÓÚæÏí ÈáÞØÉ ÛíÑ ÃÎáÇÞíÉ ÊÌÇå ÇáÌãÇåíÑ ÇáÊæäÓíÉ