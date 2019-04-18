بنزرت: ارتفاع عدد المصابين بحالة التسمم الجماعي بمدرسة ''وادي العود'' في سجنان والتحقيق جار لمعرفة الاسباب

Jeudi 18 Avril 2019
وات - أكّد المدير الجهوي للصحة في بنزرت جمال الدين السعيداني أن العدد الجملي والنهائي للتلاميذ الذين أصيبوا عشية أمس بحالة تسمّم جماعي بمدرسة "وادي العود" من معتمدية سجنان بلغ 109 حالات .
وأوضح في تصريح اليوم لمراسل (وات) أنّ كلّ التلاميذ تلقّوا العلاجات والاسعافات اللازمة قبل السماح لهم بالمغادرة نحو مقرات سكناهم باستثناء 3 تلاميذ تم تحويلهم إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة في إطار مزيد المراقبة الصحية وحالتهم مستقرة ودون خطر.
وأضاف أنّه تمّ أخذ عيّنات من الوجبة التي تناولها التلاميذ ظهر أمس من قبل فريق حفظ الصحة وينتظر بعد يومين الاعلان عن نتائج التحاليل لمعرفة أسباب الحادثة ، بالتوازي مع تكفل المصالح الامنية بالبحث من جهتها في الامر، وفق نفس المصدر.
يذكر أن الرقم الذي أعلن عنه نفس المصدر أمس كان في حدود 30 تلميذا.
وأوضح في تصريح اليوم لمراسل (وات) أنّ كلّ التلاميذ تلقّوا العلاجات والاسعافات اللازمة قبل السماح لهم بالمغادرة نحو مقرات سكناهم باستثناء 3 تلاميذ تم تحويلهم إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة في إطار مزيد المراقبة الصحية وحالتهم مستقرة ودون خطر.
وأضاف أنّه تمّ أخذ عيّنات من الوجبة التي تناولها التلاميذ ظهر أمس من قبل فريق حفظ الصحة وينتظر بعد يومين الاعلان عن نتائج التحاليل لمعرفة أسباب الحادثة ، بالتوازي مع تكفل المصالح الامنية بالبحث من جهتها في الامر، وفق نفس المصدر.
يذكر أن الرقم الذي أعلن عنه نفس المصدر أمس كان في حدود 30 تلميذا.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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