تونس تتقدم ب25 نقطة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

Jeudi 18 Avril 2019



وات

- تقدمت تونس ب25 نقطة وتصدرت الدول العربية في ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذى تنجزه سنويا منظمة مراسلون بلا حدود، وفق ما أعلنه مدير مكتب شمال افريقيا للمنظمة سهيب خياطى خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بتونس.وأبرز الخياطى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن تونس تمثل الاستثناء في تصنيف 2019، مقابل تراجع حرية الصحافة في العديد من البلدان بما فيها البلدان الديمقراطية، فقد مرت من المرتبة 97 سنة 2018 الى المرتبة 72 من بين 180 دولة.واعتبر أن تقدم تونس يعود أساسا الى تراجع وتيرة الاعتداءات ضد الصحفيين ووسائل الاعلام، داعيا الحكومة الى دعم حرية الصحافة باعتبارها من مرتكزات الديمقراطية.وأكد في ذات السياق على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية سيما من خلال الاسراع في تركيز الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري بملاءمتها مع المعايير الدولية في مجال حرية الاعلام ، مبينا أن الديمقراطية الناشئة في تونس لا تكفي لضمان حرية إعلام شاملة، وفق تعبيره.تجدر الاشارة الى أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019 أظهر أن وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.