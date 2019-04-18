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حمام الأنف: مركب صحي جديد بالمدرسة الابتدائية ابن رشيق

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - في إطار دعم البنية التحتية بالمؤسسات التربوية ، وبالنظر للحالة المزرية التي كان عليها الفضاء الصحي بالمدرسة الابتدائية ابن رشيق بمدينة حمام الأنف/ الضاحية الجنوبية للعاصمة / تكفلت جمعية "روتاري" الزهراء ببناء مركب صحي جديد لفائدة التلاميذ والإطار التربوي وتجهيزه بالكامل .

وظلت المدرسة التي تم انشاؤها في بداية الستينات ، تفتقر الى فضاء صحي يستجيب للمواصفات المطلوبة مما دفع الاولياء والتلاميذ والاطار التربوي العامل بالمدرسة الى المطالبة بإعادة تهيئة الفضاء القديم وتمكين المجتمع المدني والمبادرات الخاصة من التدخل لانجاز مركب صحي جديد يتناسب مع المعايير الصحية المطلوبة ووفق ما أفاد به معتمد مدينة حمام الأنف بالنيابة محمد بن خليفة ، مراسل "وات" بالجهة فقد استجابت جمعية " روتاري الزهراء" لهذا المطلب بعد اعداد دراسة فنية للمشروع لتنطلق على إثرها الاشغال والتي من المنتظر ان تنتهي نهاية الشهر الحالي .
وتقدر التكلفة الاجمالية للمركب الصحي بالمدرسة التي يرتادها 180 تلميذا نحو 30 الف دينار ويحتوي على فضاءات صحية خاصة بالتلاميذ وأخرى بالاطار التربوي .


  
  
     
  
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