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شفيق جراية يعلن بانه مهدد بالقتل ..تفاصيل جلسة محاكمته و4موظفون ببلدية المرسى ..

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - احضر صباح اليوم الخميس في حالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و4موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة...


المكلف العام يطلب


وباعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية , تمسك بطلبات الدعوى المدنية التى قدمها سابقا والمتمثلة في تعويضات للدولة قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات مصرا على المحاكمة والحسم في القضية ...

شفيق جراية يطلب ...

وقد اكد شفيق جراية ان القضية مسيسة وان عائلته ممنوعة من زيارته ... ولاحظ ان القضية مسيسية وان الابحاث موجهة للمرحوم سليم شاكر وساق ملحوظة في حق النيابة بخصوص أحد القضاة وتعيين المناصب السياسية .
وانه لم يرى والدته لاكثر من عامين وانه يطلب الاتصال بزوجته لتكليف محامين للترافع عنه ..
موضحا انه حاول الاتصال بالجهات المعنية حول ملف فساد يناهز 120 مليون دولار وطلب من النيابة التحرير عنه في هذا الخصوص وانه هناك ملفات فساد على علم بها يناهز النهب فيها الف مليار تونسي موضحا انه مهدد بالقتل ...

النيابة ترفض..

وقد رفضت النيابة جميع مطالب الافراج وفوضت النظر في التأخير
المحامون يطلبون..


وقد حضر محامو جراية وبقية المتهمين وطلبوا من المحكمة الافراج عن منوبيهم خاصة وان فترة ايقافهم فاقت العامين ..
كما أعلم محامو جراية التخلي عن انابته وجرحوا في النيابة ...

المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لها أثر الجلسة



ويفيد ملف القضية ان وقائعها انطلقت اثر إحالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لشكاية واردة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة على أنظار فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تضمنت وجود فساد مالي واستيلاءات على اموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد اصهار بن علي تمت مصادرها اثر الثورة وأن المتهم شفيق جراية الذي كانت له أسهم في تلك الشركة استغل شبكة علاقاته ونفوذه ودلس عقد الشركة باحدى بلديات المرسى بتواطئ مع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه وأنه تم تمكينه من مبتغاه واضحى يتصرف في الأموال بالرغم من كون الشركة على ملك للدولة وأنه حينها تفطن له أحد المشرفين على مراقبة موارد واموال الشركات والمصادرة وراسل وزير المالية حينها سليم شاكر وعدة مسؤولين لكن دون جدوى فقرر لقاء الوزير شخصيا وأعلمه بالأمر .... " وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تم حصر الشبهة في شفيق جراية وبقية المتهمين...

  
  
     
  
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