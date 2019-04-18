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تعيينات جديدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس مؤخرا خلال اجتماع تنسيقي للمديرين العامين لمراكز البحث الراجعين بالنظر الى الوزارة بحضور الاطارات المعنيين بالبحث العلمي عن عدد من التعيينات الجديدة التي شملت كل من:
- محمد الحمامي مديرا عاما للمعھد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي
-رضوان شطورو مديرا عاما لمركز بحوث وتكنولوجيا الطاقة
-كمال بسباس مديرا عاما لمركز البحث في الميكاترونيك والنانوتكنولوجيا

-سليم التونسي مديرا عاما لمركز البيتكنولوجيا بصفاقس
-محمد جميل مديرا عاما لمركز البحث في الرقميات بصفاقس.


  
  
     
  
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