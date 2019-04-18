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الشاهد والطبوبي يستعرضان عدة ملفات اجتماعية

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - خصص اللقاء الذي جمع عشية يوم الاربعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في قصر الحكومة بالقصبة، لاستعراض عدة ملفات أهمها الأجر الأدنى والزيادة في جرايات المتقاعدين.

كما تناول اللقاء وفق ما أورده اتحاد الشغل على صفحته الرسمية، ملف الوضعية الصعبة التي تمر بها شركات النقل وأهمية إيجاد حلول حقيقية ودائمة لإنهاء الأزمة في قطاع النقل، ونظر الطرفان في ملف الفولاذ و شركة "زاد أف" الألمانية التي تشهد صعوبات.


وتطرق الجانبان، إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام، وكيفية الخروج من العديد من الملفات الشائكة التي تشغل بال التونسيين والتونسيات.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180731

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 10h 53m |           
يوسف الشاهد قادر على أن يكون رجل المرحلة رغم كل العراقيل ولكن ليس بمفرده باعتبار أن زمن الزعيم الأوحد قد انتهى…..

أحذر يا شاهد من القطعية وتذكر جيدا ماذا فعلوا زمن الترويكا وعهد الخلافة العباسية

مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 شكلت نقطة استفهام كبرى وعريضة لعدم كشف و فضح ممولي مرتزقة الارهاب الإقتصادي بتونس

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أحذر يا شاهد أن تسلم للغير زمامك، فيصبح من كان وراءك أمامك، مثل النذل الذي لا يكفيه دمارك بل يريد أن يبني نفسه من حطامك.....

...وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(123)سورة الأنعام



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