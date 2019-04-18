الشاهد والطبوبي يستعرضان عدة ملفات اجتماعية

Jeudi 18 Avril 2019



وات

- خصص اللقاء الذي جمع عشية يوم الاربعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في قصر الحكومة بالقصبة، لاستعراض عدة ملفات أهمها الأجر الأدنى والزيادة في جرايات المتقاعدين.كما تناول اللقاء وفق ما أورده اتحاد الشغل على صفحته الرسمية، ملف الوضعية الصعبة التي تمر بها شركات النقل وأهمية إيجاد حلول حقيقية ودائمة لإنهاء الأزمة في قطاع النقل، ونظر الطرفان في ملف الفولاذ و شركة "زاد أف" الألمانية التي تشهد صعوبات.وتطرق الجانبان، إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام، وكيفية الخروج من العديد من الملفات الشائكة التي تشغل بال التونسيين والتونسيات.