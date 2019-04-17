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المنستير: تجديد 21 رخصة استغلال لقواعد بحرية ترفيهية

Mercredi 17 Avril 2019

Mercredi 17 Avril 2019
وات - وافقت اللّجنة الجهوية للقواعد البحرية الترفيهية بولاية المنستير، اليوم الاربعاء، خلال اجتماعها بمقر الولاية على تجديد 21 رخصة لاستغلال قواعد بحرية ترفيهية بشواطئ مدينتي المنستير والبقالطة ، وذلك بالنسبة للموسم الصيفي 2019 .

ووافقت اللّجنّة أيضا، على تجديد رخصة استغلال مركز الغوص بالمدينة، في حين أرجأت النظر في مطلب تجديد رخصة قاعدة بحرية على مستوى شاطئ البغدادي بمعتمدية البقالطة، في انتظار تسوية وضعيتها الإدارية.
كما رفضت إسناد تراخيص قواعد بحرية جديدة نظرا لعدم توفر شروط الانتصاب من الناحية الفنية بسبب ضيق الشاطئ وضمانا لسلامة تعاطي النشاط وسلامة المصطافين والسياح.

ودعت اللّجنّة، أصحاب القواعد البحرية الترفيهية لتلافي النقائص وتوفير التأمين الذاتي والسلامة لمواصلة ممارسة هذا النشاط وضرورة تحسين الخدمات الترفيهية المسداة للمصطافين والسياح .
ويشار إلى ان اللّجنة الجهوية للقواعد البحرية الترفيهية، نظرت خلال هذا الاجتماع، في 22 مطلب تجديد لقواعد بحرية ترفيهية و4 مطالب جديدة ومطلب واحد لتجديد مركز للغوص.

  
  
     
  
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