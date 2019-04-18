سوق الجملة ببئر القصعة تفند افتقارها الى طبيب بيطري

Jeudi 18 Avril 2019



وات

- فندت الشركة التونسية لاسواق الجملة، الخميس، افتقار السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة إلى طبيب بيطري يتولى الاشراف على مراقبة جودة وسلامة المنتجات المعروضة بفضاء السوق.وأكدت الشركة التونسية لاسواق الجملة، الجهة المتصرفة في السوق، أنّ هذا "الادعاء"، الذي تم نشره وتداوله عبر عدد من المواقع الالكترونية، "لاأساس له من الصحة"، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة .وأوضحت انه بالاضافة الى مصلحة حفظ الصحة بالسوق والتي تضم سبعة تقنيين سامين في مجال حفظ الصحة يباشرون مهام الرقابة اليومية، فان الشركة متعاقدة منذ، اوت 2016، مع طبيب بيطري يشرف على مراقبة جودة وسلامة المنتجات المعروضة بفضاء السوق.وأكدت الشركة حرصها في إطار موازنتها المالية السنوية على تخصيص الاعتمادات الضرورية في كل ما يتعلق باحترام الشروط الصحية ومعايير الجودة و تكريس نظام دقيق للاشتراطات الصحية.يذكر أنّ الاتحاد العام للأطباء البياطرة بتونس، نبه، امس الاربعاء، الى ان سوق الجملة ببئر القصعة، (تؤمن تزويد ولايات تونس الكبرى) تفتقر إلى طبيب بيطري منذ سنة 2015.واكد اطباء بياطرة، خلال ندوة صحفية، نظمها الاتحاد العام للاطباء البياطرة بتونس، ان أسواق الدواب، لا تتوفر هي الاخرى على اطباء بياطرة ولا تخضع نسبة 65 بالمائة من اللحوم المعروضة للمستهلك في تونس الى المراقبة البيطرية .وأشار أحد البياطرة، الذي عمل بسوق بئر القصعة قبل 2015، الى وجود "لوبيات ومحتكرين بالسوق يمنعون وجود البياطرة للمراقبة الصحية للأسماك".في المقابل تواصل السوق التونسية لأسواق الجملة، التنصيص على موقعها أن من بين مهامها "مراقبة الصحة البيطرية والجودة وردع المخالفات" وتؤكد على حضور "البياطرة والتقنيين، الذين يضمنون جودة المنتوجات وصحة المستهلك".وكشف كاتب عام الاتحاد العام للأطباء البياطرة بتونس، محمد المثناني، في تصريح لـ"وات"، الخميس، ان طبيبا بيطريا كان متواجدا على عين المكان بسوق الجملة ببئر القصعة وكان له مكتب بها. ولفت في هذا السياق الى ان سوق الجملة ببئر القصعة كانت تتوفر، ايضا، على مخبر يقوم بالتحاليل الضرورية للتثبت من سلامة المنتجات.وأفاد المثناني، أنّ الاطباء البياطرة يرغبون في تواجد طبيب بيطري قار بالسوق لتأمين مراقبة مستمرة للسلع سواء من الاسماك او الخضر.وتتطلب الخضر، وفق المتحدث، هي الاخرى مراقبة بيطرية، وإلّا من الذي يتولى مراقبة الاعلاف وأغذية الحيوانات؟ نحن نتولى رفع عينات للتثبت من وجود بيض الطفيليات وغيرها من الامراض التي قد تضر بصحة المستهلك.