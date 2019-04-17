قبلي: امضاء اتفاقية شراكة بين بلدية جمنة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد لتطوير الاداء البلدي ودفع التنمية بالمنطقة

Mercredi 17 Avril 2019
وات - امضت بلدية جمنة من ولاية قبلي مطلع الاسبوع الاجاري، اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، تهدف الى تطوير العمل البلدي بالمنطقة، ويمتد برنامج الاتفاقية على 4 سنوات سيتم خلالها العمل على 5 محاور كبرى، وفق رئيس بلدية جمنة نزار الناجح.
واوضح الناجح لمراسل (وات) بالجهة ان من "المحور الاول يتعلق بوضع استراتيجية للتنمية الشاملة بالمنطقة، وقد شرعت بلدية جمنة منذ مدة في العمل على وضع استراتيجية للتنمية تمتد الى افق سنة 2030"، ويعنى المحور الثاني بوضع استرتيجية للتنمية الاقتصادية عبر تطوير قدرات البلدية في المجال الاقتصادي، في حين سيتم في المحور الثالث تركيز وحدة للتنمية الاقتصادية بالبلدية عبر تكوين عون مختص في التواصل مع مختلف المتدخلين في الحياة الاقتصادية خاصة وان الجهة تعاني اساسا من اشكالية تسويق منتوجاتها في مختلف المجالات واساسا منتوجاتها في القطاع الفلاحي وبالاخص دقلة النور".
اما المحور الرابع فسيتم خلاله "الاختيار بين وضع مخطط بلدي للتصرف في النفايات او مخطط بلدي للتصرف في الفضاءات العمومية، ليخصص المحور الخامس والاخير لباب تكوين المستشارين البلديين واعوان البلدية قصد تطوير الخدمات المسداة للمواطن"، وفق ذات المصدر.
وعبر الناجح عن امله في ان تمكن هذه الاتفاقية من "الارتقاء بقدرات المرفق البلدي وتمكينه من الانفتاح على مجالات اوسع تتجاوز حدود اسداء الخدمات للمواطن لتصبح شريكا فاعلا في المجال التنموي".
واوضح الناجح لمراسل (وات) بالجهة ان من "المحور الاول يتعلق بوضع استراتيجية للتنمية الشاملة بالمنطقة، وقد شرعت بلدية جمنة منذ مدة في العمل على وضع استراتيجية للتنمية تمتد الى افق سنة 2030"، ويعنى المحور الثاني بوضع استرتيجية للتنمية الاقتصادية عبر تطوير قدرات البلدية في المجال الاقتصادي، في حين سيتم في المحور الثالث تركيز وحدة للتنمية الاقتصادية بالبلدية عبر تكوين عون مختص في التواصل مع مختلف المتدخلين في الحياة الاقتصادية خاصة وان الجهة تعاني اساسا من اشكالية تسويق منتوجاتها في مختلف المجالات واساسا منتوجاتها في القطاع الفلاحي وبالاخص دقلة النور".
اما المحور الرابع فسيتم خلاله "الاختيار بين وضع مخطط بلدي للتصرف في النفايات او مخطط بلدي للتصرف في الفضاءات العمومية، ليخصص المحور الخامس والاخير لباب تكوين المستشارين البلديين واعوان البلدية قصد تطوير الخدمات المسداة للمواطن"، وفق ذات المصدر.
وعبر الناجح عن امله في ان تمكن هذه الاتفاقية من "الارتقاء بقدرات المرفق البلدي وتمكينه من الانفتاح على مجالات اوسع تتجاوز حدود اسداء الخدمات للمواطن لتصبح شريكا فاعلا في المجال التنموي".
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Par:kamelnet (Tunisia )
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