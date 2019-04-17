سيدي بوزيد: لقاء اعلامي حول المبادرة العالمية للحكمة ''رؤية تونس 2040''

Mercredi 17 Avril 2019



وات

- نظمت الاكاديمية المتوسطية للاعمال وجمعية سيدي بوزيد الثقافية، اليوم الاربعاء، لقاء اعلاميا حول المبادرة العالمية للحكمة "رؤية تونس 2040" بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة.وبين رئيس جمعية سيدي بوزيد الثقافية فرح العبدولي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان "اللقاء الاعلامي في اطار المبادرة العالمية للحكمة، هو مشروع دولي بمثابة خارطة طريق، في اطار عمل جماعي تشاركي يقطع مع العشوائية والسلبية والتواكل، ويشتغل حول القطاعات الحيوية (على غرار الثقافة التعليم العالي والتربية والفلاحة والتجارة والاعلام والمرأة) ضمن مجموعة من الورشات، بهدف اعداد مجموعة من الرؤى الاستشرافية في اطار مخطط لاعداد تخطيط محكم الى حدود سنة 2040 لمختلف القطاعات".وتهدف المبادرة الى التخطيط والاستشراف وتحديد الرؤى المستقبلية والقطع مع العمل غير الممنهج التي كانت تقوم عليه الادارات والوزارات والسياسات في الدولة، والعمل على التخطيط للمستقبل على المدى القصير والمتوسط والطويل تشتغل في اطار مشاريع انطلاقا من تحديد الحاجيات الانية ومتطلبات مختلف المراحل لوضع رؤية استشرافية مستقبلية في النهوض بمختلف القطاعات.وترتكز "رؤية تونس 2040" على مجموعة من العناوين الهامة على غرار، احداث وزارة للاحصاء والاستشراف، وارساء مفهوم التنمية المحلية وحكمة الجوار والتضامن الجهوي والتكامل الاقتصادي، واعتماد اسلوب العمل عن بعد، وتهدف الى احداث جملة من التحولات الفكرية والسلوكية والاقتصادية والسياسية والثقافية.وتضمن اللقاء الاعلامي محاضرة حول اقتصاد الحكمة بعنوان "تونس من الثورة الى الثروة" ومداخلة حول "الورشات العامة للرؤية الاستشرافية" ومداخلة تحفيزية حول "التخطيط الاستراتيجي".