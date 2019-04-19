جولة في عدد من صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية

Vendredi 19 Avril 2019



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جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 19 افريل 2019

- تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من أبرزها تطور عدد السياح الوافدين عبر مطار النفيضة و2.78 مليون شخص يموتون سنويا بسبب وظائفهم حسب تقرير منظمة العمل الدولية اضافة الى تصريح القنصل العام لتونس بليبيا الذي يؤكد عدم تسجيل اي اعتداء على تونسي الى حد هذه اللحظة.وقد أورد موقع اذاعة "اكسبريس اف ام" تصريحا للقنصل العام لتونس بليبيا، توفيق القاسمي، أفاد فيه بأنه تم توجيه تحذير للجالية التونسية من أجل الابتعاد عن مناطق الاشتباك وانه لم يسجل أي اعتداء على تونسي الى حد هذه اللحظة.وأبرز المتحدث، أن القنصلية العامة قامت بالتنسيق مع الأطراف الليبية بإخراج بعض التونسيين العالقين في المناطق التي احتدمت بها المعارك مشيرا إلى وضع رقم خاص يعمل 24/24 من أجل الإعلام عن اي حالة خطر.كما أكد في سياق متصل، أن القنصلية العامة على تواصل مع الأطراف الليبية على أساس الموقف الرسمي لتونس والداعي إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الوقف الفوري لاطلاق النار، وفق ذات الموقع .وجاء في موقع اذاعة " جوهرة اف ام " أن وزير النقلهشام بن أحمد، أكد خلال زيارته لمطار النفيضة ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس عبر المطار المذكور ليبلغ 1.8 مليون مسافر، مضيفا أن مطار النفيضة يلعب دورا كبيرا في جلب السياح و الترويج للسياحة التونسية بالتنسيق مع شركات الطيران.ونشر، نفس الموقع، تقريرا لمنظمة العمل الدولية الذي كشف أن 2.78 مليون شخص يموتون سنويا بسبب وظائفهم، فيما يتعرض أكثر من 374 مليون شخص للإصابة أو المرض من خلال الحوادث المرتبطة بالعمل.ولفت التقرير ، إلى أن التغييرات في ممارسات العمل والديموغرافيا والتكنولوجيا والبيئة تؤدي إلى خلق مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية مبرزا التحديات المتزايدة ، والتي تشمل المخاطر النفسية والاجتماعية والإجهاد المرتبط بالعمل والأمراض غير المعدية ، وخاصة أمراض الدورة الدموية والجهاز التنفسي والسرطانات.من جهته أفاد موقع "الصباح نيوز" أن لقاء مرتقبا سيجمع بعد قليل رئيس الجمهورية، الباجي قائد السيسي، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وذلك بعد عد نحو 3 أشهر من آخر لقاء بين "الشيخين"، الذي كان بداية جانفي المنقضي مضيفا ان اللقاء سيتناول بالنقاش الوضع العام للبلاد واستعدادات تونس للانتخابات القادمة.ونشر موقع " الشارع المغاربي" نقلا عن وكالات أنباء ان "حراك الجزائر" الرّافض لبقاء رموز نظام الرئيس السّابق عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، أعلن عن إطلاقه حملة جديدة بعنوان " السترات البرتقالية " للأسبوع التّاسع من المظاهرات. وأضاف ، ان الحملة تهدف إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات لا سيما بعد أعمال العنف التي شهدها تحرّك الجمعة المنقضي وسيرفع خلالها شعارات "سلمية وتبقى سلمية".وستضم حملة "السترات البرتقالية" أكثر من 200 شاب مكلفين بتأطير المسيرات في مراكز الضغط خاصة التي شهدت اشتباكات بين المحتجّين وقوات الأمن بالعاصمة على مستوى النفق الجامعي وساحة موريس أودان ومدخل نهج محمد الخامس في آخر مظاهرة الأسبوع المنقضي، وفق ما ورد في الموقع ذاته.وأشار موقع قناة "نسمة" الى أن المملكة المغربية ، أعلنت تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية، التي التهمتها النيران في العاصمة الفرنسية باريس أول أمس الإثنين ، بحسب ما جاء في بيان للسفارة المغربية في باريس.وأضاف أن سفير المغرب لدى باريس ، شكيب بنموسى، أبلغ رئيس أساقفة باريس خلال مباحثات معه بالعاصمة الفرنسية أن بلاده قررت تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام ، بتعليمات من ملك المغرب محمد السادس، دون ذكر المبلغ.وكانت النيران التي اشتعلت بكاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، أول أمس الاثنين، واستمرت نحو 15 ساعة، قد تسببت في انهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترا.