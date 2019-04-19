Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

Prévisions pour vendredi 19 avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
-Ciel partiellement voilé sur la plupart des régions.

-Vent de secteur Est fort à très fort de 60 à 80 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes de sable et assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs.


-Mer forte et très forte sur les régions du Serrat et la Chebba.

-Températures maximales comprises entre 18 et 22°C sur les régions côtières et les hauteurs, entre 23 et 28°C sur le reste du pays et atteignant 37°C sur l'extrême-sud.

  
  
     
  
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