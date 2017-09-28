Régions|

حجز كمية من السجائر مجهولة المصدر بقيمة 350 الف دينار براس الجبل

Jeudi 28 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل من ولاية بنزرت امس الاربعاء، في اطار حملة امنية موسعة بالمنطقة، من حجز كمية من السجائر مجهولة المصدر بمحل كائن بالمنطقة.
واوضح مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بالجهة ان "الكمية المحجوزة تقدر بحوالي 350 الف دينار، وقد تم اتمام الاجراءات القانونية بشانها".



Publiأ© le:2017-09-28 10:16:56

  
  
  
  
cadre-4da8a3136e45206b0d2490b240be2acf-2017-09-28 10:16:56





0 de 0 commentaires pour l'article 148300



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12822,0

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 2,91932 DT        1$ =2,44859 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   830,6 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148300 476|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires