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Economie|

''وطني اتصالات'' مزود تونسي ليبي لخدمات الهاتف الافتراضي يدخل السوق التونسة مطلع 2018

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - كشف كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي، الاربعاء ، لـ"وات"، ان المزود الافتراضي لخدمات الهاتف الجوال "وطني اتصالات "، وهو وليد شراكة تونسية ليبيبة، يستعد لدخول السوق التونسية للهاتف الجوال مطلع 2018 وأوضح مسؤول الاتصال بمشروع "وطني اتصالات " عبد الكريم الجريدي، في تصريح ادلى به لـ"وات"، أنّ القائمين على المشروع الذي تصل كلفته الى 25 مليون دينار خلال السنة الاولى للمشروع سيوفر 300 موطن شغل مباشر وغير مباشر.
واضاف ان المشروع سيقدم خدمات تتصل بالجيل الرابع وسيستخدم شبكة اتصالات تونس المملوكة اغلبها للدولة، وهي احدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة فعليا في البلاد الى جانب "اوريدو" و"اورنج".

وبين ان شركة "وطني اتصالات" ستوجه خدماتها بشكل عام الى جمهور عريض يستهدف، اساسا، الليبيين المقيمين في تونس والذين يتنقلون الى بلادهم الى جانب التونسيين العاملين في ليبيا . واشار الى ان الاتفاق المؤقت للترخيص المسند للمشروع منح الى الشركة منذ سنة 2015 وان الهيئة الوطنية للاتصالات (تونس) صادقت على قائمة الارقام التي ستسندها الشركة للمشتركين. علما وان المشروع بلغ حاليا مرحلة تركيز المعطيات التقنية على شبكة اتصالات تونس فيما ستقدم الشركة خدماتها باللغة العربية.


يشار الى "لايكا موبايل" تعد احدى الشركات التي تقدم خدمات افتراضية للجوال في السوق التونسية منذ اكثر من عام وهو نفس التمشي الذي تعمل "وطني اتصالات " على انتهاجه في تونس.

Publié le:2017-09-27 17:33:39

  
  
  
  
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