توقع دخول الخط البحري الرابط بين تونس والقارة الافريقية في بداية شهر أكتوبر 2017

وأكدت حتيرة في تصريح ل(وات)، على هامش انعقاد الدورة الأولى للقاءات الأعمال التونسية الجزائرية الملتئمة الأربعاء بالمركز،"أن جلسة نهائية ستعقد في غضون الأسبوع المقبل بين ممثلين عن الشركة التونسية للملاحة ومركز النهوض بالصادرات لتحديد مسار الخط ووجهته التي سيتم اختيارها وفق انتظارات الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضحت "أن فتح الخط البحري بين تونس وبعض البلدان الافريقية من شانه الرفع من تدفق الصادرات نحو افريقيا عبر نقل مواد تلقى رواجا بالبلدان الافريقية على غرار الجبس والمواد الغذائية فضلا عن مواد التأثيث متوقعة نموا للصادرات التونسية بفضل هذا الخط بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة.
وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت منذ نهاية شهر جويلية الفارط عن فتح خط بحري مباشر يربط تونس بوجهة افريقية، بهدف تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المنتظم الى السوق الافريقية متوقعة ان يربط الخط تونس بافريقيا الغربية او جنوب افريقيا مرورا بالمغرب.
Publié le:2017-09-27 18:03:33
Par:kamelwww (France )
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