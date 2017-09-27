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حملة أمنيّة مسترسلة لمدّة 24 ساعة بمنطقة المحرس من ولاية صفاقس

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - نظمت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحرس من ولاية صفاقس، حملة أمنيّة مسترسلة لمدّة 24 ساعة، بداية من يوم 25 سبتمبر إلى غاية 26 سبتمبر 2017، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 شخصا مفتش عنهم وحجز 4 سيّارات مفتش عنها وتحرير 210 بين مخالفات ماليّة ومحاضر مرورية مختلفة، إلى جانب إحباط عمليات تهريب وحجز 3 شاحنات محمّلة ببضائع مهربة مختلفة.
وقد قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، بـ 68 ألفا و245 دينارا.





Publié le:2017-09-27 15:26:42

  
  
  
  
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