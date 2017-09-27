استقالة الطاهر بطيخ من البرلمان مع مواصلة نشاطه السياسي صلب حركة نداء تونس

وأوضح بطيخ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيواصل نشاطه السياسي صلب حركة نداء تونس كمنسق جهوي للحركة في بن عروس وكعضو في الهيئة السياسية للحزب، ويترك مكانه لزميلته في القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أميرة زوكاري لاستكمال المدة النيابية الحالية، خاصة وأنها متفرغة ويمكن لها تحقيق الإضافة داخل كتلة نداء تونس في البرلمان.
وذكر بأنه أستاذ جامعي وباحث وهو يؤطر عددا من الطلبة، قال انه "قصر في حقهم لانشغاله بالعمل النيابي"، ومشيرا في هذا الصدد إلى أن النظام الداخلي للبرلمان يحجر على النواب الجمع بين العمل كنائب والتدريس وإن كان تطوعا ودون مقابل، وأنه "لا يمكن له إهمال مهنته التي يعتز بها مدة أطول".
ولفت الى ان العديد من البلدان تسمح بالجمع بين المهنتين المذكورتين وأن عددا من نواب البرلمان يسعون إلى تنقيح النظام الداخلي في اتجاه تمكين المدرسين والباحثين من مواصلة مهامهم التعليمية خلال المدة النيابية.
Publié le:2017-09-27 10:24:06
Par:mandhouj (France )
Sur:تداعيات اسقاط قانون ''المصالحة'' على السبسي والغنوشي