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Economie|

الفلاحة البيولوجية في تونس تمسح أكثر من 258 ألف هك وتضم 20 منظومة

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - أكدت المديرة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة سامية معمر، الثلاثاء، أن المساحة الجملية لهذا النوع من الفلاحة تجاوز 258 ألف هك منها 158 ألف هك زياتين.
وأوضحت معمر، في تصريح لمراسل (وات) بالمهدية، أن الفلاحة البيولوجية تضم أكثر من 20 منظومة تشمل الخضر والأشجار المثمرة والتمور والإنتاج الحيواني إلى جانب الغابات وإنتاج التين الشوكي.

وبينت المتحدثة، في نفس الإطار، أن حوالي 3500 متدخل تشملهم الفلاحة البيولوجية في تونس مع تسجيل أكثر من 92 بالمائة من الفلاحين داخل مجمعات وشركات ولا يعملون بمفردهم.

وأشارت معمر، من جهة أخرى، إلى أن الفلاحة البيولوجية شهدت تطورا هاما على متسوى عائدات التصدير التي تجاوزت 300 مليون دينار سنة 2016 مع توقع عائدات أكبر خلال موسمي 2017 و2018 في ظل صابة زيتون كبيرة.

وشددت المسؤولة على أهمية الاستراتيجيات وبرامج العمل التي تم رصدها لهذا القطاع للفترة 2016-2020 وما أسندته مجلة الاستثمار الجديدة لفائدة الفلاح الذي يتعاطى الفلاحة البيولوجية ومنها إعفاؤه من 70 بالمائة من تكاليف التجهيزات والمواد الأولية التي يقتنيها وذلك طيلة 5 سنوات.
ولاحظت، في ذات الصدد، أن التطور الضعيف لمنظومة الإنتاج الحيواني البيولوجي تعود أساسا لبطء تطور الزراعات الكبرى والزراعات العلفية البيولوجية وهو ما يتطلب بذل مجهودات إضافية من قبل الفلاح ووزارة الفلاحة على حد سواء.

Publié le:2017-09-27 07:31:59

  
  
  
  
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