احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 54 مجتازا كان مركبهم بصدد الغرق

وأوضح ذات البلاغ أن من بين المقبوض عليهم 40 تونسيا تراوحت أعمارهم بين 17 و36 سنة وهم ينحدرون من ولايات سيدي بوزيد وقبلي وصفاقس، مضيفا أنه تبيّن أنّ أربعة منهم مفتّش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، فيما حمل البقية، وعددهم 14، جنسيات دول إفريقية وهم 7 ذكور وأربعة نساء (ثلاثة منهن حوامل) وثلاثة أطفال تراوحت أعمارهم بين 5 و12 سنة.
وتم نقل كامل أفراد المجموعة على متن إحدى الخافرات التابعة للحرس الوطني، وهم في حالة صحية جيدة بعد أن تبين أثناء إيقافهم أن المركب كان بصدد الغرق نتيجة تسرب مياه البحر داخله، وفق نص البلاغ.
وأضاف أنه بتفتيشهم تمّ العثور بحوزتهم على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 1410 أورو، مشيرا إلى أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
Publié le:2017-09-26 20:56:08
Par:essoltan (France )
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