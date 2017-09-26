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Economie|

ارتفاع رقم معاملات الخطوط التونسية بنسبة 26 بالمائة خلال سنة 2017

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - من المتوقع ان تسجل الخطوط التونسية، خلال سنة 2017، ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة في رقم معاملاتها مقارنة مع سنة 2016 حسب ما اكده الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الياس المنكبي في تصريح ل(وات) على هامش مشاركة الشركة في الصالون الدولي للسياحة بالعاصمة الفرنسية باريس "توب ريزا" وذكر الرئيس المدير العام للشركة بالصعوبات التي تعيشها الشركة والناجمة بالخصوص عن تقادم الاسطول معلنا "ان الشركة تستعد لاقتناء 5 طائرات خلال السنة القادمة لتحسين جودة خدماتها".

وفي ما يتعلق بمعاضدة قطاع السياحة حتى يلقى الانتعاشة المطلوبة، بين المنكبي ان "المسالة مسالة امكانيات" موضحا بالقول "لديا العديد من المشاكل وليست لنا القدرة على الاستجابة لطلب كبير على السياحة التونسية".


واشار المدير التجاري للخطوط التونسية علي معاوي الى ان نشاط الشركة قد سجل في مجمله ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة مضيفا ان المؤسسة قد حققت رقم معاملات بقيمة 600 مليون دينار الى حدود شهر سبتمبر 2017. وقال "ان هذا التوجه شمل كل الاسواق وخاصة الوجهة الفرنسية التي حققت تطورا بنسبة 15 بالمائة" متوقعا تواصل نفس التوجه التصاعدي بالنسبة للسنة القادمة.
وتشارك الخطوط التونسية في الصالون الدولي للسياحة توب ريزا الذي ينتظم من 26 الى 29 سبتمبر 2017 بالعاصمة الفرنسية باريس، بجناح يمتد على 33 م2 .

Publié le:2017-09-26 20:19:01

  
  
  
  
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