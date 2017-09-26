أحمد نجيب الشابي يؤكد أنه ينوي الإعلان عن تأسيس حزب ''الحركة الديمقراطية'' قبل موفى أكتوبر

وأوضح الشابي، في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الثلاثاء، أن المجموعة التي تعمل على تأسيس هذا الحزب الجديد، أنهت صياغة ميثاق الحزب، وهي بصدد اتمام قانونه الأساسي.
وبين أن موعد تأسيس الحزب قد تأخر، لاسيما وأنه تم الاعلان عن هذه المبادرة في بداية السنة الحالية، مشيرا الى أن حزب "الحركة الديمقراطية " سيجد نفسه في مستهل سنة سياسية ومالية صعبة، تفرض عليه مناقشة خيارات مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمساهمة في بلورة رؤية تفيد التونسيين، بحسب تعبيره.
وأضاف الشابي قوله "صحيح أن هناك 209 أحزاب متحصلة على تأشيرة العمل القانوني، غير أن عدد الأحزاب الناشطة فعليا قليل، والخيار ضيق أمام التونسيين"، وفق تعبيره.
وأفاد بأن هذا الحزب الجديد سيطرح نفسه على الناخبين التونسيين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة"".
يذكر أن أحمد نجيب الشابي، انسحب من الحزب الجمهوري قبل ثلاث سنوات، بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، والتي ترشح فيها للرئاسية.
وسبق للشابي أن أعلن في مستهل سنة 2017، عن نيته طرح مبادرة سياسية وتكوين حزب جديد.
Publié le:2017-09-26 19:20:27
Par:tuttifrutti (Singapore )
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