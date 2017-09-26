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وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن فتح باب الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بعنوان الدورة 2 لسنة 2017

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بعنوان الدورة الثانية لسنة 2017.
وترصد هذه المنحة للمساهمة في تمويل المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الوطني "تونس مدن الآداب والكتاب" والمتصلة بقطاع الآداب والكتاب والنشر، دون سواه، بحسب ذات البلاغ.

وتشمل منحة صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، مجالات طبع ونشر المصنفات الأدبية بمختلف أجناسها ومحاملها، والدراسات ذات المضامين المتصلة بالميدان الثقافي إلى جانب برامج التكوين والتأهيل الهادفة إلى تطوير مجمل حلقات صناعة الكتاب والنشر والتوزيع وورشات الكتابة والترغيب في المطالعة، فضلا عن برامج الترويج والتعريف بالكتاب التونسي.

ويمكن للأدباء والباحثين ودور النشر والمكتبات الثقافية والجمعيات والاتحادات المهنية المختصة في مجال الآداب والكتاب والنشر والتوزيع، الاستفادة من هذه المنحة، وفق المصدر نفسه.

وحدد آخر آجل لقبول ملفات الترشح ليوم 13 أكتوبر الجاري، على أن يتم اعتماد ختم مكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الثقافية للتأكد من تاريخ إيداع الملف مباشرة وختم مركز البريد بالنسبة للملفات المرسلة عن طريق البريد.
وترفق ملفات الترشح ببطاقة مشروع يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوزارة ( www.culture.gov.tn )، أين توجد البيانات المتعقلة بشروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني فضلا عن دليل المترشح.

Publié le:2017-09-26 19:03:28

  
  
  
  
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