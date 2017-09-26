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Politique

مشاركة الوفد التونسي في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمواعيد الدبلوماسية القادمة، أبرز محاور لقاء رئيس الدولة بوزير الخارجية

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.
وقد أفاد الجهيناوي بأن "اللقاء بحث نتائج مشاركة الوفد التونسي، الذي ترأسه، في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 وفحوى اللقاءات التي أجراها بالخصوص مع الأمين العام للمنظمة الأممية وعدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى تمثيل تونس في عدد من الاجتماعات المنعقدة على هامش هذه الدورة وفي مقدمتها الاجتماع المخصص لمتابعة وتقييم نتائج الندوة الدولية حول دعم الإقتصاد والإستثمار "تونس 2020" واللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا".

وتناول اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، "تطورات الملف الليبي ولاسيما نتائج الإجتماع الثلاثي التونسي/الجزائري/المصري والمساعي المبذولة لدفع الأطراف الليبية للتوافق السياسي، إذ تحتضن تونس ابتداء من اليوم، جولة من الحوار الوطني الليبي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

كما مثلت المقابلة مناسبة لاستعراض أهم المواعيد الدبلوماسية القادمة وخاصة الزيارات الرسمية التي سيؤديها وزير الشؤون الخارجية إلى كل من المملكة المتحدة والهند واليابان.

Publié le:2017-09-26 16:13:42

  
  
  
  
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