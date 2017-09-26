قراءات قانونية مختلفة لقانون المصالحة الإدارية في ندوة علمية لهيئة المحامين

وقال بن عمو، في مداخلته خلال ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الثلاثاء بدار المحامي بالعاصمة، تحت عنوان "قانون المصالحة الإدارية ومسار العدالة الانتقالية"، إن مشروع القانون في صيغته المصادق عليها يتجاوز كافة مراحل العدالة الانتقالية من كشف للحقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر للضرر قبل الوصول إلى مرحلة المصالحة، إضافة إلى أن البرلمان لم يلتزم بانتظار الاستشارة الوجوبية بشأنه من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
كما لفت إلى أن مشروع القانون، لا يتضمن أية آلية لكشف الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات، بعد التخلي عن لجنة المصالحة التي وردت في النسخة الأولى للمشروع المقدم من رئاسة الجمهورية سنة 2015، مشددا على أن هذا القانون سينتج عنه الإفلات من العقاب، كما أنه لن يساهم في دعم خزينة الدولة باعتباره ينص على أن تتخلى عن حقها في التعويضات رغم أنها المتضررة.
وأكد أن هذا القانون لا يحقق المصالحة، وأن طي صفحة الماضي لا يمكن أن يتم قبل كشف الحقيقة وتلقي الاعترافات، مضيفا أن تمتيع المشمولين بهذا القانون بالعفو دون محاكمة لن يساهم في تكريس مناخ إجتماعي وسياسي سليم.
من جهته، دافع النائب منذر بلحاج علي (الكتلة الوطنية) عن مشروع القانون، مذكرا بأن 40 نائبا تقدموا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بردود على الطعن المقدم من نواب المعارضة في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، تضمنت كل المؤيدات القانونية ومبررات المصادقة على هذا المشروع.
وبرر قرار النواب بالمصادقة على المشروع، بضرورة احترام الآجال القانونية للتقاضي، موضحا أنه لا يمكن السماح بمزيد من التعطيلات بالنسبة الى قضايا الموظفين والمسؤولين الموقوفين إستنادا إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية، وأنه لا بد أن تكون هذه الآجال معقولة، وفق ما يؤكد عليه فقه القضاء التونسي والدولي.
وذكر بخصوص الإستشارة الوجوبية لدى المجلس الأعلى للقضاء، أن البرلمان قد طلب من المجلس القيام بها، وإن لم تكن ملزمة، وانتظر منه الرد قبل أن يوجه له 4 مراسلات أخرى وكانت إجابته "تعطيل مرور القانون إلى حين النظر فيه في ظروف طيبة" وهي إجابة غير مقبولة، ولم يكن من الممكن تأجيل الحسم في هذا المشروع إلى دورة نيابية ثالثة، حسب تقديره.
وفي رده على الاتهامات الموجهة لهذا القانون بأنه يشجع على الفساد، استعرض بلحاج علي التفاصيل الواردة في الفصل 2 من مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، الذي ينص على أن "لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميّون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائيّة بالنسبة الى لأفعال التي تمّ القيام بها، والمتّصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، شريطة عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم.
وبموجب ذلك تتوقّف التتبّعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال. ويُستثنى من ذلك، مهما كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلّق بقبول رشاوى أو بالاستيلاء على أموال عموميّة". وقال في هذا الصدد "إن هذا المشروع يستثني كل فاسد من إجراءات العفو" ، داعيا هيئة الحقيقة والكرامة إلى التثبت من الوثائق والأحكام المتعلقة بالمشمولين بالعفو الإداري، للتأكد من عدم تورطهم في الفساد وحصولهم على منفعة خاصة.
وكان عميد المحامين عامر المحرزي، جدد التأكيد في بداية الندوة على موقف الهيئة الوطنية للمحامين المتمثل في الرفض القطعي لمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، باعتباره يكرس مبدأ الإفلات من العقاب والمساءلة، كما أنه يمثل تشويشا خطيرا على مسار العدالة الانتقالية الذي يرى أنه "السبيل الامثل لإجراء مصالحة وطنية".
وقد حضر هذه الندوة عدد من نواب البرلمان، من بينهم من طعن في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري ومن دافع عنه، كغازي الشواشي وسمير ديلو ومحمد الفاضل بن عمران إلى جانب سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وعدد هام من المحامين.
Publié le:2017-09-26 15:31:46
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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