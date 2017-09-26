انتاج الفسفاط تقلص الى حدود النصف مابين سنتي 2010 و2017

وأضاف الرتاسي في تصريح ل(وات)، على هامش جلسة التامت، الثلاثاء، لابرام اتفاقية حول انجاز دراسة لاستغلال منجم توزر - نفطة المزمع دخوله حيز الانتاج بداية من سنة 2022، بأنه تم تسجيل تحسن طفيف في الانتاج في بعض الأشهر لكنه لم يرتقي لمستوى الانتاج العادي.
وقد تم منذ بداية السنة الحالية والى حد اليوم انتاج 1ر3 مليون طن، في حين وصل الانتاج خلال سنة 2016 الى مستوى 8ر3 مليون طن مقابل انتاج بمستوى 8 ملايين طن في موفى سنة 2010، حسب ما أكده نفس المصدر.
وأكد المسؤول، أن السبب الرئيسي لتقلص الانتاج يتمثل في تراجع وتيرة تحويل الفسفاط بالمجمع الكيميائي نتيجة "عدم وصول الكميات المنتجة اليه لتحويلها جراء اعتراض طريقها من بعض الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية .
" وأوضح، "أن انخفاض الانتاج قد أدى بدوره الى خسارة تونس لبعض الأسواق الخارجية مثل الهند والبرازيل لذلك، تلجأ تونس الى التركيز على تصدير الفسفاط الى البلدان الأوروبية بحصة تفوق 50 بالمائة من مجموع صادراتها من الفسفاط قصد الضغط على الكلفة"، وفق ما أكده نفس المسؤول.
Publié le:2017-09-26 15:26:06
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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