سويسرا تموّل برنامجا لدعم منظومة ''المساءلة'' وهيئات التعديل والرقابة في تونس

وقال المسؤول في تصريح لـ (وات) أن هذا البرنامج "سيبدأ تنفيذُه اعتبارا من سبتمبر 2017 وسيمتدّ على نحو 10 سنوات" من دون إضافة تفاصيل.
وأفاد أن سويسرا "رصدت أيضا 180 ألف دولار" (أكثر من 440 ألف دينار) لتمويل مشروع اليونسكو الجديد حول تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة في تونس، والذي "سيستغرق تنفيذه سنة واحدة".
وكانت سفيرة سويسرا في تونس ريتا آدم، أعلنت أمس الاثنين أن بلادها صادقت على تنفيذ "برنامج لدعم المنظومة الوطنية (التونسية) للمساءلة وخصوصا تعزيز هيئات التعديل والرقابة" دون ذكر حجم التمويلات المرصودة لهذا البرنامج.
وأعلنت السفيرة أيضا عن مساهمة بلادها في تمويل مشروع لليونسكو يتعلق بـ"تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة" في تونس دون تحديد مقدار التمويل.
وجاء الإعلان خلال مشاركة ريتا آدم في ندوة دولية امس بتونس بعنوان "من أجل تفعيل ناجع لقانون النفاذ إلى المعلومة في تونس" نظمتها اليونسكو بمناسبة "اليوم العالمي ل حق النفاذ إلى المعلومة" الموافق لـ 28 سبتمبر من كل عام.
وقالت السفيرة السويسرية في كلمة أثناء الندوة "نعتبر أن (ضمان) حق النفاذ إلى المعلومات هو، في آن واحد، عامل لتحقيق المساءلة أفقيا وعموديا ومؤشرا للشفافية، ولكنه أيضا شرط لمشاركة مواطنيّة مستنيرة ونشيطة".
Publié le:2017-09-26 13:58:09
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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