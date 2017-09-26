مجموعة من طلبة الحقوق ينفذون اضراب جوع بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس، للمطالبة بتمكينهم من الترسيم الرابع

وقال عمر كافي ان "الوضع الاستثنائي الذي مر به طلبة الحقوق خلال السنة الدراسية الماضية وما تميز به من تحركات من أجل الغاء الامر عدد 345 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء، الى جانب الاضراب العام القطاعي بمختلف كليات الحقوق الذي امتد لاكثر من شهرين، مما عطل السير العادي للدروس واجراء الامتحانات في ظروف مربكة وغير عادية، تسببت كلها في رسوب عديد الطلبة ممن كان ترسيمهم الثالث والاخير خلال تلك السنة وعليه قاموا هذه السنة بتقديم مطالب ترسيم 4 استثنائي بمكتب الضبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
ولفت الى ان الاتحاد العام لطلبة تونس طلب مقابلة ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في هذه المسالة، وتم تحديد موعدا أول ليوم 14 سبتمبر وموعدا اخر ليوم 22 سبتمبر الجاري لاجراء المقابلة، الا انه تم التراجع عن الموعدين، وفق روايته، مما دفع بهؤلاء الطلبة الى الدخول في اضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة "المماطلة والتسويف التي تسلكها سلطة الاشراف في هذا الملف" حسب قوله.
وقال كافي انه من المنتظر ان تنعقد مساء اليوم الثلاثاء جلسة مع سلطة الاشراف، بعد تدخل عدد من نواب الشعب المتعاطفين مع هؤلاء الطلبة، بطلب من الاتحاد.
Publié le:2017-09-26 13:53:00
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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