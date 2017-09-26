حجز اكثر من 800 كلغ من سمك ''التونة'' و30 كلغ من سمك ''النزلي'' المحجر صيده بميناء جرزونة

واوضح ذات المصدر لمراسل (وات) بالجهة ان "اللجنة الجهوية لمقاومة الصيد العشوائي ببنزرت تفطنت في اطار عملها الرقابي الى محاولة مركب (من خارج اسطول الجهة)، انزال كمية من سمك التونة و3 صناديق من سمك النزلي صغير الحجم، بغاية ترويجها، فتم حجز الكمية كاملة مع تحرير محاضر بشان المخالفين وغيرها من الاجراءات القانونية الواجبة في الغرض ومنها التتبع العدلي".
واضاف انه تم بالتوازي مع ذلك "توجيه الكمية المحجوزة من السمك الى مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لمصالح الشؤون الاجتماعية بالجهة عقب استيفاء الاجراءات القانونية بشانها".
من ناحيتها، اوضحت رئيسة دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت كريمة عزوز ان "صيد سمك التونة محجر قانونيا، وهو منتوج محمي عالميا ووطنيا، وتونس ملتزمة بالاتفاقات الدولية بشانه، وقد تم استنفار كل امكانيات اللجنة الجهوية لمقاومة الصيد العشوائي تحت اشراف مصالح دائرة الصيد البحري بمندوبية التنمية الفلاحية ومعاضدة مصالح الحرس البحري وغيرها من المصالح المعنية، من اجل التصدي للامر ووفق الاجراءات القانونية".
وبينت عزوز ان "صيد سمك التونة يتم بتونس وفق ضوابط محددة في المدة وهي شهري ماي وجوان، وبكمية محددة لا تتجاوز ال1400 طن، وعن طريق قوارب صيد محددة في العدد ومعروفة، ولا يمكن لاي قارب غيرها صيدها والا يعتبر مخالفا".
Publié le:2017-09-26 15:23:28
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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