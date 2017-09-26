40 نائبا يتقدمون بردود على الطعون المقدمة في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري

واضاف في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بعنوان قانون المصالحة الادارية ومسار العدالة الانتقالية ان هذه الردود التي تقدم بها النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باعتبارها محكمة تم طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي للهيئة.
وذكّر بالأجواء المشحونة التي شهدتها جلسة المصادقة على مشروع هذا القانون والتي حالت حسب تقديره من ادارة نقاش جاد حول قانون مما فرض التوجه إلى الهيئة.
وأفاد النائب نذير بنعمو المستقيل من كتلة حركة النهضة خلال مداخلته في الندوة العلمية أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ستستمع اليه باعتباره طاعنا في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال كما سيم الاستماع الى منذر بلحاج علي باعتباره من بين مقدمي الرد على هذا الطعن.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق الأربعاء، 13 سبتمبر على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.
يذكر أنّ نواب من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين إلى كتل بالبرلمان قد تقدموا الثلاثاء الماضي بعريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري .
Publié le:2017-09-26 12:21:43
Par:fenac (Tunisia ) Par Mobile
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