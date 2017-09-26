Publié le:2017-09-26 10:27:01
توقف سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس وتوزر
Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ صادر لها اليوم الثلاثاء، عن توقف سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس وتوزر (في الإتجاهين) منذ يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 وذلك بسبب وجود اعتصام على السكة بمنزل بوزيان.
Publié le:2017-09-26 10:27:01
Publié le:2017-09-26 10:27:01
cadre-e5b7a93520ede8077eec82da61b5c961-2017-09-26 10:27:01
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