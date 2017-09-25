رئيس الجمهورية يهنئ ''أنجيلا ميركل'' بفوز حزبها في الانتخابات التشريعية

وأعرب رئيس الجمهورية في هذه الرسالة عن " أحر التهاني" لنجاح حزب ميركل في الانتخابات التشريعية الاتحادية في 24 سبتمبر 2017، وقال " إن هذا الفوز يقيم الدليل القوي على ثقة الشعب الألمانى المتجددة في قيادتكم وفي قدرتكم على المضي بألمانيا على درب الازدهار والتقدم".
وعبر الباجي قايد السبسي عن تمنياته لميركل بالنجاح في مهامها، وعن تقديره لالتزامها الشخصي بالنهوض بالعلاقات التونسية الألمانية.
كما أعرب عن أمله في مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الممتازة بين البلدين.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن نتائج أولية غير رسمية كانت أظهرت فوز التحالف الذي تتزعمه ميركل في الانتخابات البرلمانية، بحصوله على نسبة 33.
5 بالمائة من أصوات الناخبين، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المرشح المنافس مارتين شولتس على 21 بالمائة فقط من الأصوات.
وقالت "أنجيلا ميركل" في كلمة أمام مؤيديها "يمكننا القول اليوم إننا حصلنا على تفويض لتولي المسؤولية، وسوف نضطلع بهذه المسؤولية بهدوء، وبالطبع سنتحدث مع شركائنا".
وأضافت أنها كانت تأمل في تحقيق "نتائج أفضل"، مشيرة إلى أنها ستستمع إلى "مخاوف وقلق الناخبين المناهضين للهجرة والإسلام"، من أجل الفوز بدعمهم مرة أخرى.
Publié le:2017-09-25 20:46:59
Par:averoes (Saudi Arabia ) Par Mobile
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