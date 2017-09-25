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Politique

البكوش يبحث مع الجهيناوي اجتماع الأطراف الليبية غدا في تونس

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - أفاد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، أنه تباحث، اليوم الإثنين، مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي جملة القضايا و"المشاكل" الموجودة في بعض دول المنطقة.
وأوضح البكوش، في تصريح لـ (وات) بمقر وزارة الخارجية عقب محادثته مع الجهيناوي، أن اللقاء كان تشاوريا وبحث بالخصوص الاجتماع المنتظر غدا في تونس والذي سيجمع مختلف الأطراف الليبية.
وقال أيضا إنه جرى التطرق بالمناسبة إلى نشاط اتحاد المغرب العربي، وذلك في إطار تشاور الاتحاد مع وزراء خارجية دول المغرب العربي.
ويشار في هذا الخصوص إلى أنه تجري الاستعدادات لجولة الحوار التي ستنعقد غدا بتونس بين لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015.



Publié le:2017-09-25 19:47:54

  
  
  
  
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