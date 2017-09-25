إحباط 90 عملية تهريب وحجز بضاعة تفوق قيمتها 4 مليارات خلال الأسبوع الفارط

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم إيقاف 4 عناصر مفتش عنها من أجل الاشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وإيقاف 17 عنصرا آخرين من أجل تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة، فضلا عن إلقاء القبض على 898 شخصا مفتش عنهم.
وأضافت أنه تم حجز 4 بنادق صيد ممسوكة دون رخصة قانونيّة، و613 خرطوشة من مختلف العيارات، إلى جانب حجز 4506 قرصا مخدّرا من نوع إكستازي، وحجز 96 سيّارة وشاحنة مفتش عنها.
كما أكدت إحباط 8 عمليّات إجتياز للحدود البحرّية خلسة، وإلقاء القبض على 122 مجتازا، وإحباط 3 عمليّات إجتياز للحدود البريّة خلسة وإلقاء القبض على 18 مجتازا.
Publié le:2017-09-25 14:40:41
Par:falfoul (Tunisia ) Par Mobile
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