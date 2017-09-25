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Politique

إهتمام ياباني بالإطلاع على التجربة التونسية في مجال تكريس الديمقراطية واعتماد الحوار في إدارة الشأن العام وتعزيز التنمية البشرية

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع يوهاي سازاكاوا، رئيس مؤسسة "Nippon Foundation" اليابانية.

وأكّد سازاكاوا أنّ زيارته إلى تونس تهدف إلى "الإطّلاع على التجربة التونسية في مجال تكريس الديمقراطية واعتماد الحوار سبيلا لإدارة الشأن العام وتعزيز التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التربية والتعليم وحقوق المرأة"، معتبرا أنّ تونس "يمكن أن تشكل نموذجا لعدد من الدول الآسيوية ولا سيما الإسلامية منها"، حسب ما جاء في بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.


كما أوضح رئيس المؤسسة اليابانية أنّ بلاده وتونس "يعتبران من دعاة السلام في العالم" وهما يسعيان إلى "الإسهام في تسوية القضايا الدولية عن طريق الحوار وباعتماد الطرق السلمية، على غرار تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وميانمار".
من جانبه، أشاد رئيس الجمهورية بعراقة علاقات الصداقة والتعاون التونسية اليابانية وأكّد رغبة تونس في مزيد تعزيز وتنمية هذه العلاقات في كافة المجالات.
ونوّه أيضا بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به هذه المؤسسة في آسيا وعلى مستوى العالم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة منطلقا لإرساء أسس تعاون في مجالات اهتمام المؤسسة اليابانية.

Publié le:2017-09-25 13:56:59

  
  
  
  
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