إهتمام ياباني بالإطلاع على التجربة التونسية في مجال تكريس الديمقراطية واعتماد الحوار في إدارة الشأن العام وتعزيز التنمية البشرية

وأكّد سازاكاوا أنّ زيارته إلى تونس تهدف إلى "الإطّلاع على التجربة التونسية في مجال تكريس الديمقراطية واعتماد الحوار سبيلا لإدارة الشأن العام وتعزيز التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التربية والتعليم وحقوق المرأة"، معتبرا أنّ تونس "يمكن أن تشكل نموذجا لعدد من الدول الآسيوية ولا سيما الإسلامية منها"، حسب ما جاء في بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.
كما أوضح رئيس المؤسسة اليابانية أنّ بلاده وتونس "يعتبران من دعاة السلام في العالم" وهما يسعيان إلى "الإسهام في تسوية القضايا الدولية عن طريق الحوار وباعتماد الطرق السلمية، على غرار تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وميانمار".
من جانبه، أشاد رئيس الجمهورية بعراقة علاقات الصداقة والتعاون التونسية اليابانية وأكّد رغبة تونس في مزيد تعزيز وتنمية هذه العلاقات في كافة المجالات.
ونوّه أيضا بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به هذه المؤسسة في آسيا وعلى مستوى العالم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة منطلقا لإرساء أسس تعاون في مجالات اهتمام المؤسسة اليابانية.
Publié le:2017-09-25 13:56:59
Par:jamjam (Tunisia )
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