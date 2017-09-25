عدم التوصل إلى توافق حول مرشح لرئاسة هيئة الإنتخابات خلال الجلسة الصباحية لاجتماع رؤساء الكتل

وبين البحيري في تصريح ل(وات)، أنه تم الإتفاق على الإجتماع مع المرشحين السبعة لرئاسة الهيئة، قبل الدخول إلى الجلسة العامة المقررة لليوم الإثنين بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.
كما أشار إلى وجود إجماع بين رؤساء الكتل على ضرورة الإنتهاء من انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هذا اليوم، من أجل الإسراع في باقي الإستحقاقات الإنتخابية.
يذكر أن المترشحين لرئاسة الهيئة هم نبيل بفون ونبيل العزيزي ومحمد التليلي منصري والأنور بن حسن وفاروق بوعسكر وعادل البرينصي وأنيس الجربوعي.
ويضم مجلس الهيئة الحالي تسعة أعضاء، مازال إثنان منهم لم يتم انتخابهما من قبل مجلس نواب الشعب، في إطار تسديد الشغور.
Publié le:2017-09-25 13:36:55
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: سفيان بن فرحات: علي العريض احذ صك بياض من السبسي لمهاجمة الجبهة