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Politique

عدم التوصل إلى توافق حول مرشح لرئاسة هيئة الإنتخابات خلال الجلسة الصباحية لاجتماع رؤساء الكتل

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - أكد رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري "عدم التوصل إلى توافق خلال الجلسة الصباحية من اجتماع رؤساء الكتل، حول مرشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات"، ملاحظا أن الإجتماع سيبقى مفتوحا إلى حين بلوغ التوافق المنشود.

وبين البحيري في تصريح ل(وات)، أنه تم الإتفاق على الإجتماع مع المرشحين السبعة لرئاسة الهيئة، قبل الدخول إلى الجلسة العامة المقررة لليوم الإثنين بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.


كما أشار إلى وجود إجماع بين رؤساء الكتل على ضرورة الإنتهاء من انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هذا اليوم، من أجل الإسراع في باقي الإستحقاقات الإنتخابية.

يذكر أن المترشحين لرئاسة الهيئة هم نبيل بفون ونبيل العزيزي ومحمد التليلي منصري والأنور بن حسن وفاروق بوعسكر وعادل البرينصي وأنيس الجربوعي.

ويضم مجلس الهيئة الحالي تسعة أعضاء، مازال إثنان منهم لم يتم انتخابهما من قبل مجلس نواب الشعب، في إطار تسديد الشغور.

Publié le:2017-09-25 13:36:55

  
  
  
  
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