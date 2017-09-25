صفاقس: القبض على 03 أشخاص من أجل الإعتداء على ملك الغير والإعتداء على عون أمن أثناء مباشرة مهامه
Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات -
إثر ورود مكالمة هاتفيّة على إقليم الأمن الوطني بصفاقس مفادها إقدام أحد الأشخاص على سلب المارّة والعربات متسلحا بسكّين كبيرة الحجم رفقة مجموعة من الأشخاص بطريق المهديّة الحفارة صفاقس، تحوّلت دوريّة تابعة لفرقة شرطة النجدة التابعة لإقليم الأمن الوطني بصفاقس على عين المكان أين عُثر على المشتبه به والذي كان متسلحا بسكّين كبيرة الحجم (ساطور) بالطريق العام رفقة مجموعة من الأشخاص وبمجرّد مشاهدتهم للدوريّة الأمنيّة لاذوا بالفرار.
أثناء إلقاء القبض على المشتبه به الرّئيسي من قبل أعوان الدّوريّة عمد عدد من الأشخاص رمي السيّارة الإداريّة والأعوان بالحجارة وفي الأثناء أصيب أحد أعوان الأمن إصابة بليغة على مستوى وجهه أين سقط مغشيّا عليه وأمكن السيطرة على المظنون فيه.
بإحاطة النيابة العموميّة بحيثيّات الموضوع أذنت بإجراء مداهمة على محلّ إقامة المظنون فيهما وإلقاء القبض عليهما فيما تحصّن الشخص الثالث بالفرار وفتح محضر بحث موضوعه "الإعتداء على ملك الغير العام والإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال أدائه لوظيفه" والأبحاث متواصلة.
Publié le:2017-09-25 12:04:08
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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