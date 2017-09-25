المهرب ''وشواشة'' يسلم نفسه للشرطة

وبحسب قناة نسمة , كانت فرقة تابعة للحرس الوطني بالعوينة تنقلت امس الأحد إلى ولاية مدنين حيث قامت باستنطاق شقيقه عبد الباسط وشخص آخر مختص في التحويلات المالية وذلك في علاقة بقضية رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية.
الجدير بالذكر، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصه كانت قد قضت بالسجن لمدة عامين مع خطية مالية بمليارين من المليمات بحق المهرب " الوشواشة"، وذلك على خلفية ضبطه شهر فيفري الماضي من طرف أعوان الحرس الوطني ببن قردان بحوزته 800 بندقية صيد كان يخفيها داخل منزله
Publié le:2017-09-25 11:58:36
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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