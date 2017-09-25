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المهرب ''وشواشة'' يسلم نفسه للشرطة

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - قام المدعي الهادي يحيى شهر ''وشواشة ''في ساعة متاخرة من ليلة أمس الأحد 24 سبتمبر 2017، بتسليم نفسه لإقليم الشرطة بمدنين من اجل الحكم الصادر في حقه بالمحكمة الابتدائية بقفصة وفق ما أكده مراسل نسمة بالجهة.

وبحسب قناة نسمة , كانت فرقة تابعة للحرس الوطني بالعوينة تنقلت امس الأحد إلى ولاية مدنين حيث قامت باستنطاق شقيقه عبد الباسط وشخص آخر مختص في التحويلات المالية وذلك في علاقة بقضية رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية.


الجدير بالذكر، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصه كانت قد قضت بالسجن لمدة عامين مع خطية مالية بمليارين من المليمات بحق المهرب " الوشواشة"، وذلك على خلفية ضبطه شهر فيفري الماضي من طرف أعوان الحرس الوطني ببن قردان بحوزته 800 بندقية صيد كان يخفيها داخل منزله

Publié le:2017-09-25 11:58:36

  
  
  
  
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