Radio Babnet Tunisie  On Air: Sherine - Moch Bita3  
Economie

توزر: حجز 30 طن من مادة السداري المدعمة يتم ترويجها بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - حجزت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر ضمن فريق مشترك مع الأجهزة الأمنية الأحد حوالي 30 طنا من مادة السداري المدعمة على متن شاحنة متوجهة الى معتمدية تمغزة كان صاحبها ينوي ترويجها بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة نوفل العلوي.

وبين المصدر ذاته أنه تم حجز الكمية المذكورة على أن يتم في الأيام القليلة القادمة إعادة بيعها بالطرق القانونية موضحا أن صاحب الشاحنة لم يعلم مصالح الديوان الوطني للحبوب وتم للغرض اعلام النيابة العمومية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه. وأضاف أنه في إطار التصدي لظاهرة التلاعب بالمواد المدعمة باشرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة التحري في المسلك غير القانوني لهذه الكمية للتأكد من المصدر الذي كان ينوي ترويجها بطرق غير قانونية .
وأشار الى الشاحنة تم حجزها في احدى الطرقات في إطار تشديد العمل الرقابي ضمن فرق مشتركة مع أجهزة الأمن تواصل عملها طيلة الأسبوع.



Publié le:2017-09-25 10:05:17

  
  
  
  
cadre-db8ef9da30f8da7e30c97320fdf92175-2017-09-25 10:05:17





0 de 0 commentaires pour l'article 148136



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148136 310|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires