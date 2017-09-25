توزر: حجز 30 طن من مادة السداري المدعمة يتم ترويجها بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل

وبين المصدر ذاته أنه تم حجز الكمية المذكورة على أن يتم في الأيام القليلة القادمة إعادة بيعها بالطرق القانونية موضحا أن صاحب الشاحنة لم يعلم مصالح الديوان الوطني للحبوب وتم للغرض اعلام النيابة العمومية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه. وأضاف أنه في إطار التصدي لظاهرة التلاعب بالمواد المدعمة باشرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة التحري في المسلك غير القانوني لهذه الكمية للتأكد من المصدر الذي كان ينوي ترويجها بطرق غير قانونية .
وأشار الى الشاحنة تم حجزها في احدى الطرقات في إطار تشديد العمل الرقابي ضمن فرق مشتركة مع أجهزة الأمن تواصل عملها طيلة الأسبوع.
Publié le:2017-09-25 10:05:17
Par:mandhouj (France )
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