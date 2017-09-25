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انجاز 1374 نشاطا اعلاميا لفائدة فلاحي ولاية سيدي بوزيد

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - تم خلال السنة الجارية والى حدود بداية شهر سبتمبر الجاري، انجاز 1374 نشاطا اعلاميا موجها لفلاحي ولاية سيدي بوزيد، وقد تولت مصالح الارشاد الفلاحي والإدارات المعنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية القيام بهذه الانشطة، حسب ما جاء في تقرير صادر عنها، وتتمثل هذه الأنشطة في 1247 تدخلا بالضيعات و22 يوما تكوينيا و103 ايام اعلامية وحصتين تطبيقيتين.

وتهدف هذه الانشطة الى "مساعدة الفلاحين على تجاوز العديد من الإشكاليات المتعلقة بوفرة الإنتاج، وتسهيل ترويج المنتوجات الفلاحية، ومحاولة إيجاد أسواق خارجية بعد توفير المعلومات والمواصفات المطلوبة، بالإضافة الى العمل على تسهيل إجراءات تصدير المنتوجات الفلاحية (خاصة الى الجزائر وليبيا)، والتشجيع على بعث منصات جديدة للتصدير، ودفع الفلاحين الى الانخراط في هياكل مهنية منظمة، وتنظيم ملتقيات ومعارض للتعريف بالمنتوج الجهوي".



Publié le:2017-09-25 15:05:39

  
  
  
  
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